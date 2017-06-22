Синоптики пообещали сухую пятницу; в Риге будет солнечно

 

Фото: AP/Scanpix

В ночь на пятницу в Латвии ожидается частичная облачность, но значительных осадков синоптики не прогнозируют. Местами - главным образом на западе и юге страны - образуется туман, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью ветер стихнет, температура воздуха понизится до +4..+10 градусов.

В день Лиго ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами вблизи моря, а также в столице и ее округе, небо прояснится.

Реклама

Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный и северо-западный ветер, а максимальная температура воздуха составит от +16..+18 градусов на севере страны и побережье Рижского залива до +20..+22 градусов в южной части Латвии.

В Риге в день Лиго облака рассеются, будет светить солнце. Ночью ожидается слабый ветер, а столбик термометра опустится до отметки в +10 градусов. В течение дня северный ветер порывами усилится до 11 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит от +16 градусов вблизи моря до +19 градусов на юге города.

В воскресенье и в начале следующей недели погоду в Латвии будет определять новый циклон с дождями, сильным ветром и грозами. В середине следующей недели синоптики прогнозируют повышение температуры.


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Tīraine, 279000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 65000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 270000 EUR

reklama.vesti.lv

Известную модель и блогера убил прибор для взбивания сливок Wo&Men

Известную модель и блогера убил прибор для взбивания сливок

Сняла очки, и ах! Джоли удивила «застывшим» от ботокса лицом Wo&Men

Сняла очки, и ах! Джоли удивила «застывшим» от ботокса лицом

СМИ: Сын Виктора Цоя перестал общаться с родней Showbiz

СМИ: Сын Виктора Цоя перестал общаться с родней

Чем удивить гостей на Лиго? Wo&Men

Чем удивить гостей на Лиго?

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров» Hi-Tech

Вблизи Австралии нашли подводных «монстров»

Погода

Лиго

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
95 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Ķekavas pag.
85 000 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
JAUNĀKO ZĪMOLU SPECIĀLISTI/-U
INŽENIERIS/-E
INŽENIERIS/-E
ENGINEER
ENGINEER
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
PĀRDOŠANAS SPECIĀLISTI/-U (D ...
http://alkoutlet.lv

Темы

 