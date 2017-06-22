Синоптики пообещали сухую пятницу; в Риге будет солнечно

В ночь на пятницу в Латвии ожидается частичная облачность, но значительных осадков синоптики не прогнозируют. Местами - главным образом на западе и юге страны - образуется туман, сообщает агентство ЛЕТА.

Ночью ветер стихнет, температура воздуха понизится до +4..+10 градусов.

В день Лиго ожидается переменная облачность, осадков не прогнозируется. Местами вблизи моря, а также в столице и ее округе, небо прояснится.

Реклама

Будет дуть слабый или умеренный северо-восточный и северо-западный ветер, а максимальная температура воздуха составит от +16..+18 градусов на севере страны и побережье Рижского залива до +20..+22 градусов в южной части Латвии.

В Риге в день Лиго облака рассеются, будет светить солнце. Ночью ожидается слабый ветер, а столбик термометра опустится до отметки в +10 градусов. В течение дня северный ветер порывами усилится до 11 метров в секунду, а максимальная температура воздуха составит от +16 градусов вблизи моря до +19 градусов на юге города.

В воскресенье и в начале следующей недели погоду в Латвии будет определять новый циклон с дождями, сильным ветром и грозами. В середине следующей недели синоптики прогнозируют повышение температуры.