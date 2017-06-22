«Prima M» отказалась очищать территорию сгоревшей свалки в Юрмале: нет денег

Предприятие «Prima M» отказалось очищать территорию свалки пластмассовых отходов в Юрмале, где 18 июня произошел обширный пожар, сообщила представитель по связям с общественностью Государственной службы охраны среды (ГСОС) Марута Буклевича.

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Вместо плана по расчистке территории предприятие прислало ГСОС письмо, в котором поясняет, что у него нет необходимых финансовых средств. Также представители «Prima M» настаивают на том, что на территории находились сырьевые материалы, а не отходы.

Как сообщила представитель ГСОС,

в соответствии с законом об охране окружающей среды учреждение начнет организацию необходимых мероприятий на месте свалки.

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Ранее представители предприятия подписали акт проверки территории, обязавшись выполнить требования ГСОС, которые предусматривают вывоз мусора и опасных отходов до 1 августа, исследование грунта и грунтовых вод на предмет загрязнения, а также обеспечение охраны территории.

































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Министр охраны окружающей среды и регионального развития Каспар Герхардс сегодня утром сообщил телеканалу LNT, что 60% отходов на свалке не сгорело, и «Prima M» до конца дня должна представить план расчистки территории.

«Если они этого не сделают, это сделает ГСОС, наняв предприятия, которые имеют опыт и необходимые разрешения. Это место будет расчищено до самого основания, чтобы у загрязнения не было возможность распространяться дальше», - сказал Герхардс.









































Aizvērt Территория ООО "Prima M" после пожара в Юрмале Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA Paula Čurkste/LETA







Пожар на нелегальной свалке пластмассового мусора в Слоке произошел 18 июня, его площадь составила 1,2 гектара. После пожара выяснилось, что, помимо предназначенных для вторичной переработки пластмассовых отходов, на свалке были также опасные бытовые отходы.

Причины возникновения пожара будут установлены в ходе расследования, которое ведет Госполиция.

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