Сколько получают руководители Даугавпилсских предприятий?

Жители Даугавпилса чаще всего высказывают претензии к тому, что в городе нет возможности найти работу с достойным заработком.
Для большей объективности местный портал решил проанализировать уровень зарплат в Даугавпилсе, начав свой обзор с наиболее легко доступных данных - зарплат руководителей муниципальных предприятий и обществ капиталов. Суммы, которые получают члены правления предприятий, находятся в открытом доступе на сайте городского самоуправления.
Всего на сайте думы Даугавпилса указано 11 обществ капиталов. Зарплаты их руководителей указаны за май 2017 года после уплаты налогов.
1. PAS «Daugavpils Siltumtīkli» - Андрей Кузнецов - 2859,89 евро.
2. SIA «Daugavpils ūdens» - Гиртс Колендо - 2837,94 евро
3. SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» - Евгений Оленов - 2534,99 евро
4. A/S «Daugavpils Satiksme» - Эвалд Мекш - 1965,33 евро на руки, Сабина Шнепсте - 1825,17 евро
5. SIA«Daugavpils zobārstniecības poliklīnika» - Вацлав Ясвин - 1725,51 евро
6. SIA «Sadzīves pakalpojumu kombināts» - Андрей Ершов - 1350 евро
7. SIA «Labiekārtošana-D» - Сергей Благовещенский - 1340,84 евро
8. SIA «Daugavpils Autobusu parks» - Сергей Михайлов - 1217,80 евро
9. SIA «Daugavpils bērnu veselības centrs» - Татьяна Кокина - 1064,34 евро
10. SIA «Parking-D» - Евгений Душкевич - 634,03 евро
11. SIA «Daugavpils lidosta» - Лига Лице - 441,06 евро
Потал сделал вывод: Хорошие зарплаты в Даугавпилсе есть. Главное - где работать, кем работать, и... с кем дружить.