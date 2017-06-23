Сколько получают руководители Даугавпилсских предприятий?

Жители Даугавпилса чаще всего высказывают претензии к тому, что в городе нет возможности найти работу с достойным заработком.

Для большей объективности местный портал решил проанализировать уровень зарплат в Даугавпилсе, начав свой обзор с наиболее легко доступных данных - зарплат руководителей муниципальных предприятий и обществ капиталов. Суммы, которые получают члены правления предприятий, находятся в открытом доступе на сайте городского самоуправления.

Всего на сайте думы Даугавпилса указано 11 обществ капиталов. Зарплаты их руководителей указаны за май 2017 года после уплаты налогов.

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1. PAS «Daugavpils Siltumtīkli» - Андрей Кузнецов - 2859,89 евро.

2. SIA «Daugavpils ūdens» - Гиртс Колендо - 2837,94 евро

3. SIA «Daugavpils dzīvokļu un komunālās saimniecības uzņēmums» - Евгений Оленов - 2534,99 евро

4. A/S «Daugavpils Satiksme» - Эвалд Мекш - 1965,33 евро на руки, Сабина Шнепсте - 1825,17 евро

5. SIA«Daugavpils zobārstniecības poliklīnika» - Вацлав Ясвин - 1725,51 евро

6. SIA «Sadzīves pakalpojumu kombināts» - Андрей Ершов - 1350 евро

7. SIA «Labiekārtošana-D» - Сергей Благовещенский - 1340,84 евро

8. SIA «Daugavpils Autobusu parks» - Сергей Михайлов - 1217,80 евро

9. SIA «Daugavpils bērnu veselības centrs» - Татьяна Кокина - 1064,34 евро

10. SIA «Parking-D» - Евгений Душкевич - 634,03 евро

11. SIA «Daugavpils lidosta» - Лига Лице - 441,06 евро

Потал сделал вывод: Хорошие зарплаты в Даугавпилсе есть. Главное - где работать, кем работать, и... с кем дружить.