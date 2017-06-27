В ближайшее время на севере Латвии начнется шторм; погода может стать опасной

В ближайшее время - во вторник 27 июня, в послеобеденное время на северную часть Латвии - Видземе - обрушатся сильные дожди и грозы. Латвийские синоптики распространили «оранжевое» предупреждение, что означает - погодные условия могут быть опастными для жизни человека.

«Оранжевое» предупреждение означает, что прогнозируются погодные явления, которые в данном регионе являются редкостью. Поэтому могут быть последствия и потери.

«Будьте бдительными и следите за погодными условиями, чтобы быть осведомленными о рисках, которые вероятнее всего неизбежны» призывает Латвийский центр среды, геологии и метеорологии.