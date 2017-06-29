Забастовка семейных врачей: жителям помогут специалисты Детской больницы

Начиная с 12 часов дня 3 июля, когда семейные врачи начинают бессрочную забастовку, во время которой не будут оказывать оплачиваемые государством услуги здравоохранения, некоторые их функции возьмет на себя Детская клиническая университетская больница, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

Специалисты Детской больницы будут выписывать справки детям, выезжающим в круглосуточные летние лагеря, рецепты на медикаменты детям с хроническими заболеваниями, регистрировать и закрывать листы нетрудоспособности родителям заболевших детей.

Все эти функции семейных врачей будет выполнять педиатр прямой доступности в помещениях детской больницы «Гайльэзерс» на ул. Юглас, 20 в рабочие дни с 8.00 до 16.00 в порядке очереди.

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Важно учитывать, что на визит за получением повторного рецепта для продолжения терапии страдающим хроническими заболеваниями пациентам следует приходить, взяв с собой упаковку использованного медикамента.

Больше информации о ближайших к месту жительства пунктах срочной медицинской помощи можно узнать на сайте Национальной службы здравоохранения.

Как сообщалось, на состоявшихся 26 июня переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) не было достигнуто соглашение, поэтому 3 июля начнется забастовка семейных врачей. Как сообщила президент ЛАСВ Сармите Вейде, начинающаяся 3 июля забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям.

Минздрав 28 июня объявил, что изыщет возможности во время забастовки семейных врачей обеспечить жителям необходимые услуги здравоохранения и в ближайшие дни сообщит о них.

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