Забастовка семейных врачей: жителям помогут специалисты Детской больницы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

Начиная с 12 часов дня 3 июля, когда семейные врачи начинают бессрочную забастовку, во время которой не будут оказывать оплачиваемые государством услуги здравоохранения, некоторые их функции возьмет на себя Детская клиническая университетская больница, сообщили агентству ЛЕТА ее представители.

Специалисты Детской больницы будут выписывать справки детям, выезжающим в круглосуточные летние лагеря, рецепты на медикаменты детям с хроническими заболеваниями, регистрировать и закрывать листы нетрудоспособности родителям заболевших детей.

Все эти функции семейных врачей будет выполнять педиатр прямой доступности в помещениях детской больницы «Гайльэзерс» на ул. Юглас, 20 в рабочие дни с 8.00 до 16.00 в порядке очереди.

Реклама

Важно учитывать, что на визит за получением повторного рецепта для продолжения терапии страдающим хроническими заболеваниями пациентам следует приходить, взяв с собой упаковку использованного медикамента.

Больше информации о ближайших к месту жительства пунктах срочной медицинской помощи можно узнать на сайте Национальной службы здравоохранения.

Как сообщалось, на состоявшихся 26 июня переговорах Министерства здравоохранения и Латвийской ассоциации семейных врачей (ЛАСВ) не было достигнуто соглашение, поэтому 3 июля начнется забастовка семейных врачей. Как сообщила президент ЛАСВ Сармите Вейде, начинающаяся 3 июля забастовка будет бессрочной и продлится до тех пор, пока с правительством не удастся договориться по выдвинутым семейными врачами требованиям.

Минздрав 28 июня объявил, что изыщет возможности во время забастовки семейных врачей обеспечить жителям необходимые услуги здравоохранения и в ближайшие дни сообщит о них.

Еще по этой теме
Во время забастовки врачей пациентам будет оказываться помощь в критических случаях

Во время забастовки врачей пациентам будет оказываться помощь в критических случаях

Помощники семейных врачей бастовать не будут, медсестры еще не решили

Помощники семейных врачей бастовать не будут, медсестры еще не решили

Резиденты отказались заменить семейных врачей во время забастовки

Резиденты отказались заменить семейных врачей во время забастовки


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Дом
Дом, Rīga, 95000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 49500 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 87000 EUR

reklama.vesti.lv

Историю Земли уместили в короткий ролик Hi-Tech

Историю Земли уместили в короткий ролик

Милейшее видео: дети Пугачевой соревнуются за место на папе Wo&Men

Милейшее видео: дети Пугачевой соревнуются за место на папе

Рак легких унес жизнь одной из ярких звезд Голливуда Showbiz

Рак легких унес жизнь одной из ярких звезд Голливуда

Познер раскритиковал Стоуна за фильм о Путине Showbiz

Познер раскритиковал Стоуна за фильм о Путине

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли стали родителями Wo&Men

Джейсон Стэтхэм и Рози Хантингтон-Уайтли стали родителями

Здравоохранение

Акции протеста

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Дом
Дом Kadaga
125 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Rīga
185 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
220 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
90 870 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
AKTĪVĀS PĀRDOŠANAS PROFESIONĀL ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
INŽENIERTEHNISKĀS JOMAS PROFES ...
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
FINANŠU JOMAS PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
IT PROFESIONĀLIS
http://alkoutlet.lv

Темы

 