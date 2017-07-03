Недовольные латвийские торговцы обжаловали реформу кассовых аппаратов в Еврокомиссии

 

Фото: REUTERS/Scanpix

Латвийская ассоциация торговцев (ЛАТ) обратилась в генеральный директорат Еврокомиссии по росту с жалобой на несоответствие реформы кассовых аппаратов основным положениям ЕС, сообщил агентству ЛЕТА президент ЛАТ Хенрик Данусевич.

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Эта жалоба на прошлой неделе была рассмотрена в гендиректорате Еврокомиссии по росту. ЛАТ разъяснила свою позицию - что реформа не должна затруднять деятельность малых и средних предприятий в Латвии, а расходы на внедрение новых технологий должны быть разумными.

Еврокомиссия запросила у ЛАТ дополнительную информацию по четырем связанным с реформой пунктам и в августе начнет рассмотрение жалобы ЛАТ.

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Как сообщалось, 1 яваря 2017 года в Латвии вступили в силу правила о новых требованиях к кассовым аппаратам и системам.

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