Сейм планирует принять законопроекты о налоговой реформе 21 июля

 

Фото: Evija Trifanova / LETA

Рассмотрение законопроектов о налоговой реформе в Сейме планируется начать 13 июля и в окончательном чтении принять их 21 июля, сообщил сегодня журналистам премьер-министр Марис Кучинскис после заседания коалиционного совета.

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В коалиции достигнуто соглашение быстро отреагировать и внести коррективы в отношении ставки акциза на горючее, если после ее повышения потребление горючего в Латвии сократится и прогноз налоговых поступлений не исполнится, сообщил журналистам заместитель председателя «Единства» Эдвард Смилтенс.

13 июля планируется рассмотреть в Сейме вопрос о передаче законопроектов в комиссии, 17 июля рассмотреть их в первом чтении, 21 июля - в окончательном чтении.

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Решено направить в парламент только фискально нейтральные предложения, для которых источник финансирования их податели найдут сами, добавил Кучинскис.

Коалиция договорилась, что ставки акцизного налога будут повышены в соответствии с начальным предложением налоговой реформы.

Как сообщалось, в результате налоговой реформы ставки подоходного налога с населения (ПНН) будут дифференцированы: для доходов до 20 тыс. евро в год ставка ПНН составит 20%, от 20 тыс. до 55 тыс. евро - 23%, свыше 55 тыс. евро - 31,4%.

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