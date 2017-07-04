Мурниеце: холокост напоминает, куда может привести разжигаемая нетерпимость

 

Фото: Paula Čurkste/LETA

Холокост напоминает, куда может привести целенаправленно разжигаемая на государственном уровне нетерпимость, подчеркнула сегодня, выступая на мероприятии памяти жертв геноцида евреев председатель Сейма Инара Мурниеце.

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В памятном мероприятии на ул. Гоголя, 25 в Риге участвовали более 300 человек, среди них - также премьер-министр Марис Кучинскис, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр обороны Раймонд Бергманис, вице-мэр Риги Андрис Америкс, другие государственные должностные лица и иностранные дипломаты.

Обращаясь к собравшимся, Мурниеце отметила, что в Латвии холокост начался как раз в этом месте, где 4 июля 1941 года по распоряжению нацистов была сожжена большая хоральная синагога вместе с укрывшимися в ней людьми. В 1993 году здесь был создан мемориал.

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«Увы, эта трагедия произошла на латвийской земле. Это трагедия не только Латвии, Германии и многих других стран Европы, это трагедия всего человечества.

Нет слов, чтобы выразить весь ужас холокоста», - сказала она.

Спикер Сейма выразила сожаление по поводу того, что холокост в Латвии не обошелся без участия местных пособников нацистов. Однако открываются все новые свидетельства того, что сотни латышей старались спасти и спасали евреев в те темные дни истории человечества.

«Эти преступления не имеют ни оправдания, ни срока давности. Хочу заверить, что память о жертвах холокоста в Латвии будет всегда жива, как и память о спасителях евреев», - сказала она.

Сегодня в Латвии отмечается День памяти жертв геноцида еврейского народа.

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