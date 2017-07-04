Мурниеце: холокост напоминает, куда может привести разжигаемая нетерпимость

Холокост напоминает, куда может привести целенаправленно разжигаемая на государственном уровне нетерпимость, подчеркнула сегодня, выступая на мероприятии памяти жертв геноцида евреев председатель Сейма Инара Мурниеце.

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В памятном мероприятии на ул. Гоголя, 25 в Риге участвовали более 300 человек, среди них - также премьер-министр Марис Кучинскис, министр иностранных дел Эдгар Ринкевич, министр обороны Раймонд Бергманис, вице-мэр Риги Андрис Америкс, другие государственные должностные лица и иностранные дипломаты.

Обращаясь к собравшимся, Мурниеце отметила, что в Латвии холокост начался как раз в этом месте, где 4 июля 1941 года по распоряжению нацистов была сожжена большая хоральная синагога вместе с укрывшимися в ней людьми. В 1993 году здесь был создан мемориал.

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«Увы, эта трагедия произошла на латвийской земле. Это трагедия не только Латвии, Германии и многих других стран Европы, это трагедия всего человечества.

Нет слов, чтобы выразить весь ужас холокоста», - сказала она.

Спикер Сейма выразила сожаление по поводу того, что холокост в Латвии не обошелся без участия местных пособников нацистов. Однако открываются все новые свидетельства того, что сотни латышей старались спасти и спасали евреев в те темные дни истории человечества.

«Эти преступления не имеют ни оправдания, ни срока давности. Хочу заверить, что память о жертвах холокоста в Латвии будет всегда жива, как и память о спасителях евреев», - сказала она.

Сегодня в Латвии отмечается День памяти жертв геноцида еврейского народа.

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