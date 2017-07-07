Армия бросила на поиски пятилетнего Вани дополнительные силы

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens / LETA

С пятницы по просьбе Госполиции к поискам пропавшего в Лиепае мальчика привлечены еще большие ресурсы Национальных вооруженных сил, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе НВС.

Еще по этой теме

Для координирования поисковых работ в учебном центре Морских сил размещен центр руководства операцией, которым руководит Госполиция. В поисковых работах задействованы более 80 военнослужащих и земессаргов из 4-й бригады Земессардзе, командования обучения, обеспечения и Морских сил.

Полиция продолжает получать информацию от жителей

Реклама

Государственная полиция продолжает получать на специально открытый адрес э-почты видеозаписи, на которых предположительно зафиксирован пропавший в Лиепае пятилетний Иван Берладин, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Переданные жителями видеоматериалы проверяются и анализируются.

Полиция вновь подчеркивает, что участие жителей в данный момент очень необходимо именно в предоставлении информации об обстоятельствах исчезновения ребенка и о людях, которые могут быть к нему причастны. Полиция просит жителей сообщать также о ситуациях, которые в связи с исчезновением мальчика теперь кажутся странными, даже если поначалу им не придавалось значение.

Для поиска ребенка создан единый адрес э-почты «puikaliepaja@iem.gov.lv», действует телефон 116000, по которому дежурная часть Госполиции примет любую информацию, которая может помочь в поисках Ивана.

Две версии произошедшего

Как сообщалось, Госполиция разрабатывает две версии исчезновения в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина - несчастный случай или совершенное в отношении него преступление. Надежды найти пропавшего ребенка живым очень ничтожны, считает полиция.

Теперь важно расследовать дело уголовно-процессуальными методами, поэтому тактика поисков изменена.

Фото: Госполиция

Еще по этой теме
К поискам пропавшего в Лиепае пятилетнего Вани подключились водолазы

К поискам пропавшего в Лиепае пятилетнего Вани подключились водолазы

Поиски пятилетнего Вани: людей просят присылать видео

Поиски пятилетнего Вани: людей просят присылать видео

Дело о пропавшем Иване: поиски в Лиепае проводятся стихийно, без ведома полиции

Дело о пропавшем Иване: поиски в Лиепае проводятся стихийно, без ведома полиции


Прочитай другие статьи по этим темам:

Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 77888 EUR
Дом
Дом, Ķekava, 176000 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 34000 EUR

reklama.vesti.lv

Друзья рассказали, что сгубило экс-солиста "Иванушек" Showbiz

Друзья рассказали, что сгубило экс-солиста "Иванушек"

Раскрыта одна из самых главных загадок Луны Hi-Tech

Раскрыта одна из самых главных загадок Луны

Названы неожиданные самые полезные для печени продукты Wo&Men

Названы неожиданные самые полезные для печени продукты

SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9 Hi-Tech

SpaceX с третьей попытки запустила ракету Falcon 9

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж Hi-Tech

Робот спас девочку, залезшую на стеллаж

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
70 000 EUR
Дом
Дом Carnikava
149 000 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Mārupe
320 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
SPECIALISTS WITHIN TRUSTEE SER ...
DELIVERY PROJECT MANAGER
DELIVERY PROJECT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROCUREMENT MANAGER
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
PROJEKTU VADĪTĀJUS/-AS
http://alkoutlet.lv

Темы

 