Армия бросила на поиски пятилетнего Вани дополнительные силы

С пятницы по просьбе Госполиции к поискам пропавшего в Лиепае мальчика привлечены еще большие ресурсы Национальных вооруженных сил, сообщили агентству ЛЕТА в пресс-службе НВС.

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Для координирования поисковых работ в учебном центре Морских сил размещен центр руководства операцией, которым руководит Госполиция. В поисковых работах задействованы более 80 военнослужащих и земессаргов из 4-й бригады Земессардзе, командования обучения, обеспечения и Морских сил.

Полиция продолжает получать информацию от жителей

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Государственная полиция продолжает получать на специально открытый адрес э-почты видеозаписи, на которых предположительно зафиксирован пропавший в Лиепае пятилетний Иван Берладин, сообщили агентству ЛЕТА в полиции.

Переданные жителями видеоматериалы проверяются и анализируются.

Полиция вновь подчеркивает, что участие жителей в данный момент очень необходимо именно в предоставлении информации об обстоятельствах исчезновения ребенка и о людях, которые могут быть к нему причастны. Полиция просит жителей сообщать также о ситуациях, которые в связи с исчезновением мальчика теперь кажутся странными, даже если поначалу им не придавалось значение.

Для поиска ребенка создан единый адрес э-почты «puikaliepaja@iem.gov.lv», действует телефон 116000, по которому дежурная часть Госполиции примет любую информацию, которая может помочь в поисках Ивана.

Две версии произошедшего

Как сообщалось, Госполиция разрабатывает две версии исчезновения в Лиепае пятилетнего Ивана Берладина - несчастный случай или совершенное в отношении него преступление. Надежды найти пропавшего ребенка живым очень ничтожны, считает полиция.

Теперь важно расследовать дело уголовно-процессуальными методами, поэтому тактика поисков изменена.

Фото: Госполиция

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