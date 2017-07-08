Маршрут на выходные: опера для детей, поход вдоль моря и праздник города в Екабпилсе

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Flickr/Jodie Dee

В Терветский парк родители с детьми едут не только побродить по лесным дорожкам и побывать у сказочных гномов. В воскресенье здесь проходит ставший уже традиционным детский оперный праздник. В Екабпилсе в воскресенье продолжится праздник города. А любители пешего туризма пройдут очередной этап маршрута, пролегающего вдоль всего латвийского побережья Балтийского моря.

Суббота в Екабпилсе

Большую и разнообразную программу горожанам и туристам предлагает праздник города в Екабпилсе. Самые интересные события здесь в субботу. Экскурсии со знатоками истории края и города и Круспилсскому замку начнутся с главной площади старого горда - Вецпилсетас, от объекта - инсталляции «Город рассказывает».

Реклама

Пройдет также ярмарка ремесленников, соревнования эрудитов и тестовые заезды на внедорожниках, а также множество спортивных состязаний, в том числе соревнования по гребле. Подробности - на сайте города Екабпилса.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Программа воскресенья

Одним из самых зрелищных моментов праздника в субботу станет праздничное шествие по городу - оно пройдет по центральным улицам города и финиширует на площади Вецпилсетас. Далее в программе - здесь же, на площади - выступления музыкальных коллективов и праздничный бал - с танцами до утра!

Детская опера в Тервете

В воскресенье в Терветском парке - традиционный праздник оперы для детей. Он проходит уже в третий раз и не так, как это бывает в настоящих театрах. Вместо декораций - настоящий лес, на фоне которого разворачивается действие. Героями станут лесные животные.

В программе праздника - концертное представление «Лесная сказка» (начало в 12.00), и премьера оперы-сказки для детей «Шубка ежа» композитора Адольфа Скулте на сюжет сказки поэтической сказки Вились Плудонса (начало в 13.00). Сюжет предполагает активное участие в представлении и маленьких зрителей.

Ведь храбрый еж с друзьями - Зайцем, Белочкой, Косулей, Медведем и собакой Папой - вступит в бой со Злым Волшебником и его свитой. В борьбе с силами зла зверям понадобится помощь. Праздник будет проходить на лугу Аннеле, неподалеку от деревянной смотровой вышки. Для входа на праздник действительны билеты природного парка Тервете.

В самом парке весь день - до 17.00 - можно будет встретить сказочных персонажей - ищите их в Городке терветских гномов и в Сказочном лесу - там, где живет добрая лесная ведьма.

Пешком вдоль моря

Пеший поход вдоль берегов Латвии и Эстонии - это более тысячи километров живописного пути, отличный маршрут для любителей путешествий с рюкзаком. В этом году представителями ассоциации «Лауку целотайс» организовано совместное путешествие вдоль всего побережья. Всего же за лето предстоит пройти более тысячи километров, сфотографировав и описав встречающиеся в дюнной зоне достопримечательности.

Участники большого похода уже протопали вдоль моря от Ниды до Сикрагса, а это - 240 км! Первая прогулка проекта «Пешеходный маршрут вдоль Балтийского моря по Латвии и Эстонии» заняла 10 дней и выпала на не самую лучшую погоду. Но - как утверждают участники - подарила им незабываемые впечатления. Участвовали в первом этапе энтузиасты из из Латвии, Литвы, Швейцарии и Израиля.

По пути они обнаружили около 90 интересных туристских объектов и … потеряли в общей сложности 30 000 калорий. Продолжение следует! Предполагается, что в результате будут описаны достопримечательности нашего побережья и весь тысячекилометровый маршрут включат в европейскую сеть дистанции для пешего туризма - он станет частью маршрута Е9, который начинается в Португалии.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Маршрут вдоль моря

Желающим присоединиться к пешим походам этого лета осталось только проверить свои силы. Ведь каждый день вдоль моря участники группы проходят 20 с небольшим километров, делая остановки в пути. Воскресенья вполне хватит, чтобы где-нибудь в Юрмале устроить самому себе «пробную» дистанцию.

20 июля в Сикрагсе стартует новый этап похода. Подробная информация - в Фейсбуке, на специально созданной для этого мероприятия страничке.


Следи за нами на странице в Facebook

Rus.Tvnet

популярные

City24
Квартира
Квартира, Rīga, 162000 EUR
Коммерческий
Коммерческий, Rīga, 545 EUR
Квартира
Квартира, Rīga, 89700 EUR

reklama.vesti.lv

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно о его смерти Showbiz

Вдова экс-солиста «Иванушек» откровенно о его смерти

Батрутдинов назвал «самого бедного гея» в российском шоубизе Showbiz

Батрутдинов назвал «самого бедного гея» в российском шоубизе

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей Hi-Tech

В Латвии выросло число регистраций легковых автомобилей

Раскрыта одна из самых главных загадок Луны Hi-Tech

Раскрыта одна из самых главных загадок Луны

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились Wo&Men

На них лишь коньки! Американские хоккеистки полностью обнажились

lsm.lv


Самые популярные

CITY24.LV
Квартира
Квартира Rīga
30 000 EUR
Дом
Дом Jūrmala
250 000 EUR
Квартира
Квартира Ropaži
36 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
82 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
57 999 EUR
Дом
Дом Salaspils pag.
107 500 EUR
Дом
Дом Rīga
200 000 EUR
Квартира
Квартира Rīga
79 000 EUR
Новости недвижимости »
CV Online vakances
VECĀKO BŪVINŽENIERI
VECĀKO BŪVINŽENIERI
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
BŪVINŽENIERI - PROJEKTU VADĪTĀ ...
IT JOMAS PROFESIONĀLIS/-E, KURŠ/ ...
IT JOMAS PROFESIONĀLIS/-E, KURŠ/ ...
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
GRĀMATVEDI-UZSKAITVEDI
http://alkoutlet.lv

Темы

 