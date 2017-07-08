Маршрут на выходные: опера для детей, поход вдоль моря и праздник города в Екабпилсе

В Терветский парк родители с детьми едут не только побродить по лесным дорожкам и побывать у сказочных гномов. В воскресенье здесь проходит ставший уже традиционным детский оперный праздник. В Екабпилсе в воскресенье продолжится праздник города. А любители пешего туризма пройдут очередной этап маршрута, пролегающего вдоль всего латвийского побережья Балтийского моря.

Суббота в Екабпилсе

Большую и разнообразную программу горожанам и туристам предлагает праздник города в Екабпилсе. Самые интересные события здесь в субботу. Экскурсии со знатоками истории края и города и Круспилсскому замку начнутся с главной площади старого горда - Вецпилсетас, от объекта - инсталляции «Город рассказывает».

Реклама

Пройдет также ярмарка ремесленников, соревнования эрудитов и тестовые заезды на внедорожниках, а также множество спортивных состязаний, в том числе соревнования по гребле. Подробности - на сайте города Екабпилса.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Программа воскресенья

Одним из самых зрелищных моментов праздника в субботу станет праздничное шествие по городу - оно пройдет по центральным улицам города и финиширует на площади Вецпилсетас. Далее в программе - здесь же, на площади - выступления музыкальных коллективов и праздничный бал - с танцами до утра!

Детская опера в Тервете

В воскресенье в Терветском парке - традиционный праздник оперы для детей. Он проходит уже в третий раз и не так, как это бывает в настоящих театрах. Вместо декораций - настоящий лес, на фоне которого разворачивается действие. Героями станут лесные животные.

В программе праздника - концертное представление «Лесная сказка» (начало в 12.00), и премьера оперы-сказки для детей «Шубка ежа» композитора Адольфа Скулте на сюжет сказки поэтической сказки Вились Плудонса (начало в 13.00). Сюжет предполагает активное участие в представлении и маленьких зрителей.

Ведь храбрый еж с друзьями - Зайцем, Белочкой, Косулей, Медведем и собакой Папой - вступит в бой со Злым Волшебником и его свитой. В борьбе с силами зла зверям понадобится помощь. Праздник будет проходить на лугу Аннеле, неподалеку от деревянной смотровой вышки. Для входа на праздник действительны билеты природного парка Тервете.

В самом парке весь день - до 17.00 - можно будет встретить сказочных персонажей - ищите их в Городке терветских гномов и в Сказочном лесу - там, где живет добрая лесная ведьма.

Пешком вдоль моря

Пеший поход вдоль берегов Латвии и Эстонии - это более тысячи километров живописного пути, отличный маршрут для любителей путешествий с рюкзаком. В этом году представителями ассоциации «Лауку целотайс» организовано совместное путешествие вдоль всего побережья. Всего же за лето предстоит пройти более тысячи километров, сфотографировав и описав встречающиеся в дюнной зоне достопримечательности.

Участники большого похода уже протопали вдоль моря от Ниды до Сикрагса, а это - 240 км! Первая прогулка проекта «Пешеходный маршрут вдоль Балтийского моря по Латвии и Эстонии» заняла 10 дней и выпала на не самую лучшую погоду. Но - как утверждают участники - подарила им незабываемые впечатления. Участвовали в первом этапе энтузиасты из из Латвии, Литвы, Швейцарии и Израиля.

По пути они обнаружили около 90 интересных туристских объектов и … потеряли в общей сложности 30 000 калорий. Продолжение следует! Предполагается, что в результате будут описаны достопримечательности нашего побережья и весь тысячекилометровый маршрут включат в европейскую сеть дистанции для пешего туризма - он станет частью маршрута Е9, который начинается в Португалии.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Маршрут вдоль моря

Желающим присоединиться к пешим походам этого лета осталось только проверить свои силы. Ведь каждый день вдоль моря участники группы проходят 20 с небольшим километров, делая остановки в пути. Воскресенья вполне хватит, чтобы где-нибудь в Юрмале устроить самому себе «пробную» дистанцию.

20 июля в Сикрагсе стартует новый этап похода. Подробная информация - в Фейсбуке, на специально созданной для этого мероприятия страничке.