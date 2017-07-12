Агешин: лиепайская трагедия оправдывает жесткую ювенальную политику Запада

Валерий Агешин
 

Валерий Агешин. Фото: Evija Trifanova / LETA

Возможно, драматичная история малолетнего мальчика Ивана Берладина из Лиепаи заставит многих латвийцев иначе взглянуть на законодательство ряда стран Западной Европы в отношении защиты прав детей. Иногда оно бывает очень жестким и вмешивается в отношения между родителями и ребенком — детей порой изымают из семей под надзор соответствующих органов. Трагедия с Ваней, впрочем, доказывает, что иногда это оправдано, считает депутат Лиепайской думы Валерий Агешин.

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Как указал политик в беседе с радиостанцией, семью, в которой рос Иван Берладин, нельзя назвать благополучной.

«Что касается семьи, то

семья была в поле зрения социальных служб и получала пособие.

Сегодня будет рассматриваться вопрос — оказание помощи с похоронами», — рассказал депутат.

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Агешин добавил, что Иван был не единственным ребенком в этой семье. По мнению представителя городской думы, разыгравшейся драмы, возможно, не случилось бы, если бы в Латвии была столь же жесткая ювенальная политика, как в странах Западной Европы.

Более подробно слушайе в записи программы

«Может быть, эта история заставит многих латвийцев по-новому взглянуть на законодательство некоторых заподноевропейских стран,

которое является достаточно строгим в отношении взаимоотношений родителей и ребенка. Я здесь имею ввиду Англию, другие страны Западной Европы, где детей в случае малейших каких-то неяностей изымают из семей.

И поэтому я считаю, что крокодиловы слезы некоторых правозащитниов не всегда уместны, когда идут дискуссии о судьбе некоторых наших детей в Западной Европе. Пускай они лучше находятся под более жестким и тщательным присмотром социальных служб, если родители этого сделать не в состоянии», — считает Агешин.

Bezvests.lv организовали поиски мальчика Ивана в Лиепае

Фото: Bezvests.lv организовали поиски мальчика Ивана в Лиепае0

Ранее сообщалось, что тело 5-летнего Ивана Берладина было найдено без признаков жизни спустя 10 дней активных поисков. Труп ребенка был найден одним из участников поисковой операции в лесу в Дубени Гробиньского края.

Сейчас все свидетельствует, что выдвинутая ранее полицией версия о том, что ребенок мог заблудиться, и ехал в транспорте один — подтвердилась. Чтобы получить полное подтверждение тому, назначена экспертиза. Полиция продолжает расследование дела.

В течение 10 дней мальчика разыскивали в общей сложности 4000 человек

— Госполиция, и Лиепайская муниципальная полиция, местные жители, волонтеры bezvests.lv и охотники, хорошо знающие местность. Напомним, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля.

По словам начальника Лиепайской полиции Угиса Авы предварительно ничто не указывает на насильственную причину смерти мальчика.

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