Агешин: лиепайская трагедия оправдывает жесткую ювенальную политику Запада

Возможно, драматичная история малолетнего мальчика Ивана Берладина из Лиепаи заставит многих латвийцев иначе взглянуть на законодательство ряда стран Западной Европы в отношении защиты прав детей. Иногда оно бывает очень жестким и вмешивается в отношения между родителями и ребенком — детей порой изымают из семей под надзор соответствующих органов. Трагедия с Ваней, впрочем, доказывает, что иногда это оправдано, считает депутат Лиепайской думы Валерий Агешин.
- В семье погибшего Ивана растут и другие дети сегодня
- Криминалист: случай с Иваном заставит общество активнее реагировать на подозрительные ситуации сегодня
- Прощание с Иваном: в среду в Лиепае пройдет мероприятие в память о погибшем сегодня
- Полиция: Вероятнее всего, у Ивана началась паника, и он уходил все глубже в лес вчера
- Тело без вести пропавшего в Лиепае пятилетнего Ивана найдено в лесу вчера
- Поиск Вани: полиция просит помощи у владельцев квадроциклов и другой техники вчера
- Мальчик был привлекательным. И если за ним наблюдали...Версия пропажи Вани вчера
- Новый поворот в деле Вани: мальчик мог перепутать автобусы и уехать в Дубени 10 июля 2017 г.
- Дело пропавшего Ивана: странности, несовпадения и равнодушие 8 июля 2017 г.
Как указал политик в беседе с радиостанцией, семью, в которой рос Иван Берладин, нельзя назвать благополучной.
«Что касается семьи, то
семья была в поле зрения социальных служб и получала пособие.
Сегодня будет рассматриваться вопрос — оказание помощи с похоронами», — рассказал депутат.
Агешин добавил, что Иван был не единственным ребенком в этой семье. По мнению представителя городской думы, разыгравшейся драмы, возможно, не случилось бы, если бы в Латвии была столь же жесткая ювенальная политика, как в странах Западной Европы.
Более подробно слушайе в записи программы
«Может быть, эта история заставит многих латвийцев по-новому взглянуть на законодательство некоторых заподноевропейских стран,
которое является достаточно строгим в отношении взаимоотношений родителей и ребенка. Я здесь имею ввиду Англию, другие страны Западной Европы, где детей в случае малейших каких-то неяностей изымают из семей.
И поэтому я считаю, что крокодиловы слезы некоторых правозащитниов не всегда уместны, когда идут дискуссии о судьбе некоторых наших детей в Западной Европе. Пускай они лучше находятся под более жестким и тщательным присмотром социальных служб, если родители этого сделать не в состоянии», — считает Агешин.
Ранее сообщалось, что тело 5-летнего Ивана Берладина было найдено без признаков жизни спустя 10 дней активных поисков. Труп ребенка был найден одним из участников поисковой операции в лесу в Дубени Гробиньского края.
Сейчас все свидетельствует, что выдвинутая ранее полицией версия о том, что ребенок мог заблудиться, и ехал в транспорте один — подтвердилась. Чтобы получить полное подтверждение тому, назначена экспертиза. Полиция продолжает расследование дела.
В течение 10 дней мальчика разыскивали в общей сложности 4000 человек
— Госполиция, и Лиепайская муниципальная полиция, местные жители, волонтеры bezvests.lv и охотники, хорошо знающие местность. Напомним, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля.
По словам начальника Лиепайской полиции Угиса Авы предварительно ничто не указывает на насильственную причину смерти мальчика.Еще по этой теме