Агешин: лиепайская трагедия оправдывает жесткую ювенальную политику Запада

Возможно, драматичная история малолетнего мальчика Ивана Берладина из Лиепаи заставит многих латвийцев иначе взглянуть на законодательство ряда стран Западной Европы в отношении защиты прав детей. Иногда оно бывает очень жестким и вмешивается в отношения между родителями и ребенком — детей порой изымают из семей под надзор соответствующих органов. Трагедия с Ваней, впрочем, доказывает, что иногда это оправдано, считает депутат Лиепайской думы Валерий Агешин.

Как указал политик в беседе с радиостанцией, семью, в которой рос Иван Берладин, нельзя назвать благополучной.

«Что касается семьи, то

семья была в поле зрения социальных служб и получала пособие.

Сегодня будет рассматриваться вопрос — оказание помощи с похоронами», — рассказал депутат.

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Агешин добавил, что Иван был не единственным ребенком в этой семье. По мнению представителя городской думы, разыгравшейся драмы, возможно, не случилось бы, если бы в Латвии была столь же жесткая ювенальная политика, как в странах Западной Европы.

Более подробно слушайе в записи программы

«Может быть, эта история заставит многих латвийцев по-новому взглянуть на законодательство некоторых заподноевропейских стран,

которое является достаточно строгим в отношении взаимоотношений родителей и ребенка. Я здесь имею ввиду Англию, другие страны Западной Европы, где детей в случае малейших каких-то неяностей изымают из семей.

И поэтому я считаю, что крокодиловы слезы некоторых правозащитниов не всегда уместны, когда идут дискуссии о судьбе некоторых наших детей в Западной Европе. Пускай они лучше находятся под более жестким и тщательным присмотром социальных служб, если родители этого сделать не в состоянии», — считает Агешин.



































































Aizvērt Bezvests.lv организовали поиски мальчика Ивана в Лиепае bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv bezvests.lv







Ранее сообщалось, что тело 5-летнего Ивана Берладина было найдено без признаков жизни спустя 10 дней активных поисков. Труп ребенка был найден одним из участников поисковой операции в лесу в Дубени Гробиньского края.

Сейчас все свидетельствует, что выдвинутая ранее полицией версия о том, что ребенок мог заблудиться, и ехал в транспорте один — подтвердилась. Чтобы получить полное подтверждение тому, назначена экспертиза. Полиция продолжает расследование дела.

В течение 10 дней мальчика разыскивали в общей сложности 4000 человек

— Госполиция, и Лиепайская муниципальная полиция, местные жители, волонтеры bezvests.lv и охотники, хорошо знающие местность. Напомним, заявление о пропаже пятилетнего Ивана Берладина полиция получила 2 июля.

По словам начальника Лиепайской полиции Угиса Авы предварительно ничто не указывает на насильственную причину смерти мальчика.

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