Пять перекрестков в Риге с наибольшим числом аварий

 

Фото: Ieva Lūka / LETA

Левый поворот всем известен как один из самых опасных маневров в дорожном движении, который увеличивает риск ДТП и затрудняет движение. В целях повышения безопасности и увеличения пропускной способности, наиболее подходящим решением часто признается запрет именно на этот маневр. Рассказываем о пяти самых опасных перекрестах в столице.

Есть места, где запрет не решит проблему, потому что в таком случае водителям придется искать объездные пути, которые еще больше нагрузят дороги с интенсивным движением.

Исторически так сложилось, что когда развивалась дорожно-транспортная инфраструктура, никто не думал, что уже в недалеком будущем машина будет в каждой семьей. Департамент сообщения Рижской думы следит за статистикой ДТП, тщательно оценивает причины автоаварий, и в рамках технических и финансовых возможностей улучшает сообщение на перекрестках. Однако многое зависит от самих автоводителей – от времени реакции, опыта и внимательности за рулем.

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Перекресток проспекта Курземес и улицы Слокас

Число аварий в 2016 году: 28

Описание: таких перекрестков в Риге два, и число аварий указано за оба перекрестка. Высокая интенсивность, большое число конфликтных ситуаций, причины ДТП – при совершении левого поворота на при выезде на главную дорогу.

Примечание: в 2017 планируется установить светофоры. На перекрестке проспекта Курземес и Слокас, рядом с Maxima светофор уже установлен, а на перекрестке, который ближе к Бабите, светофор будет установлен до конца сезона 2017 года.

Перекресток улиц Виеталвас, Вестиенас и Пиедруяс

Число аварий в 2016 году: 25

Описание: перекресток сложной конфигурации с высокой интенсивностью движения

Примечание: сейчас идет разработка проекта «Восточная магистраль от Иерикю до Виеталвас». Проекты решения существенно улучшат порядок на перекрестке, и на территории, прилегающей к магистрали. Реализацию проекта планируется начать в 2018 году.

Перекресток улицы Лиепаяс и К. Улманя гатве

Число аварий в 2016 году: 19

Описание: высокая интенсивность, ДТП в основном происходят при совершении левого поворота.

Примечание: на этом перекрестке число ДТП, по сравнению с 2015 годом, уменьшилось. В 2015 году был ограничен левый поворот с К. Улманя гатве на улицу Лиепаю (по направлению в Юрмалу) в период с 7:00 до 22:00.

Перекресток улиц Кенгарага и Маскавас

Число аварий в 2016 году: 18

Описание: высокая интенсивность, ДТП происходят, в основном, при повороте налево.

Примечание: в ближайшее время не планируется вводить изменения в организацию движения. Водители должны помнить об этом месте и быть внимательными.

Перекресток улиц Бикерниеку и Лиелвардес

Число аварий в 2016 году: 16

Описание: ДТП происходят из-за нарушения максимально допустимой скорости, несоблюдения сигнала светофора и при совершении левого поворота.

Примечание: в последние годы внесены изменения в работу светофоров, в том числе увеличено время, когда на всех светофорах горит красный, что позволяет автоводителям, которые выехали на перекресток, завершить маневр.

Перекресток улиц Лубанас, Катлакална и А. Сахарова

Число аварий в 2016 году: 15

Описание: высокая интенсивность, в том числе при совершении левого поворота, который является одной из основных причин ДТП

Примечание: на перекрестке с 2015 года введен ряд существенных изменений. В 2015 году запрещен левый поворот с улицы Лубанас на Катлакална, а также с Катлакална на Лубанас. В 2016 году построена дополнительная полоса для левого поворота с Лубанас на А. Сахарова, и изменена работа светофоров, чтобы упростить совершение маневра левого поворота.


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