Ассоциация: АЧС на «Latgales Bekons» - большой шок и утрата

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Африканская чума свиней (АЧС), выявленная на ферме АО «Latgales Bekons», - это большое потрясение и ущерб для свиноводческой отрасли, заявила агентсву LETA руководитель Латвийской ассоциации свиноводов Дзинтра Лейниеце.

Свиноводы - это малое сообщество, и любой подобный случай наносит ущерб отрасли в целом. «Мы снова потеряли одну очень хорошую ферму. Конечно, пока это шок, но вывод может быть таков, что болезнь непредсказуема и неуправляема», - добавила Лейниеце.

По ее словам, трудно судить, сможет ли предприятие возобновить работу после того, что произошло. «Сейчас надо больше думать о том, чтобы оставаться хладнокровными и собраться с силами. О сохранении или восстановлении говорить рано», - считает глава ассоциации.

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Она добавила, что «Latgales Bekons» занимал в своем регионе очень стабильное место, работая успешно и имея свои магазины.

Как уже сообщалось, на свиноферме АО «Latgales Bekons» с поголовьем примерно в 6000 животных, которая находится в Вишкской волости Даугавпилсского района, констатирована африканская чума свиней (АЧС), рассказала представитель Продовольственно-ветеринарной службы (ПВС) Илзе Мейстере.

Сейчас на ферме принимаются меры по борьбе с заболеванием, в том числе ликвидация свиней.

Проходит эпидемиологическое расследование, чтобы выяснить, как болезнь попала на ферму.

Введен карантин - защитная зона в радиусе три километра и надзорная зона в радиусе десяти километров. На фермах будет усиленно контролироваться соблюдение мер биобезопасности, особое внимание уделяется перемещению животных и продуктов животного происхождения.

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