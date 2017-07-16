Мясо с мясом и много фруктов: Так кормят солдат НАТО в Адажи

Журналисты «Rīgas Apriņķa Avīze» слышали много добрых отзывов о столовой на военной базе в Адажи. Они отправились туда, чтобы выяснить, чем кормят латвийских военных и их коллег из многонационального контингента НАТО.

Столовая на военной базе в Адажи — самая большая в странах Балтии, сообщили журналистам «Rīgas Apriņķa Avīze»: одноверменно здесь могут накормить 800 военнослужащих.

Кроме латвийских военных, здесь кормят 1200 военнослужащих боевой группы НАТО под командованием канадцев, поэтому — чтобы не было очередей — разделили едоков по сменам. А если надо — могут накормить и в полевых условиях — термосы приготовлены.

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Столовая работает с 4 утра до 10 вечера. Оборудование — самой современное.

На работу пригласили дополнительный персонал: они приезжают из Балви, Цесиса, Лиепаи, Валмиеры

и других населенных пунктов, обычно на двухдневную смену. Обычно в ней 5-7 поваров. Канадцы привезли 9 своих поваров.

Продукты для адажской кухни поставляют многие местные предприятия: еды хватает, выбор большой. Что предпочитают военные? Мясо! За день его уходит до тонны — 800 кг сырого и 200 кг копченостей. Мясо готовят на завтрак, обед и ужин. Оно дает много энергии военным. Готовят из свинины, говядины, курицы. Среди иностранных военных два вегетарианца и один веган, для них — особое меню. Яиц за день уйдет на питание военных две с половиной тысячи штук, сыра — 35 килограммов, фруктов — 180 кг.

Каждый день в столовой — новое меню. На завтрак — сосиски, жареный бекон, шоколадные сырки, каши, яйца, салаты, блинчики, омлет, булочки, чай-кофе. На обед — суп, два вида мясных блюд, разнообразные салаты.

Готовка в военной столовой — на ресторанном уровне: никаких полуфабрикатов, все из свежих продуктов сделано своими руками на месте.

А кто платит за содержание, в том числе кормление военнослужащих боевой группы НАТО?

Траты не затрагивают карман латвийских налогоплательщиков: счета выставляются канадскому командованию,

которое распределяет их между странами, которые прислали свой контингент.

Заявляется, что присутствие иностранных военных разогревает латвийскую экономику, потому что регулярные заказы больших объемов продуктов дают ощущение стабильности местным предпринимателям. Особенно довольны бизнесмены в Адажи — кафе, пиццерии, парикмахерские получили большой приток клиентов.

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