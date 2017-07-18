«Арена Рига» обжаловала решение об аресте долей капитала

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Lūka / LETA

Владелец мультифункционального холла «Арена Рига» ООО «Glesum Investments» обжаловало решение Рижского окружного суда об аресте 35% долей капитала, сообщил председатель правления «Арены Рига» Гиртс Крастиньш.

В 2013 году «Glesum Investments» приобрела «Арену Рига» у компании «AR Entertainment Limited», входящей в группу «Rietumu Banka». Сделка была проведена под надзором международных аудиторов и с разрешения Совета по конкуренции. У «AR Entertainment Limited» были все права распоряжаться этим имуществом, поэтому «Glesum Investments» никак не связана с прежним спором акционеров, заявил Крастиньш.

Он также добавил, что в связи с этим «Арена Рига» полностью дистанцируется от конфликта, и заверил, что на деятельность арены эти процессы не повлияют.

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Газета «Латвияс авизе» ранее сообщила, что в начале июля на 35% долей капитала «Арены Рига» был наложен арест в рамках уголовного дела как на имущество, приобретенное преступным путем. Бывший владелец этих долей капитала Игорь Иванов недавно освободился из мест заключения и теперь предпринимает шаги, чтобы вернуть свое имущество, которого лишился сразу после ареста в 2008 году.

С конца 2006 года «Арена Рига» была самым ценным публично известным имуществом Иванова.

Арену и участок площадью 5,8 га он приобрел у строительной компании «Merks» за 17,61 млн евро.

Однако в марте 2008 года Иванов был задержан по подозрению в организации убийства свой жены Эллы Ивановой. Месяцем позже, как сообщал «Baltic Screen», Иванов, находясь под арестом, сумел передать принадлежащие ему 35% акций «Арены Рига» многолетнему партнеру Геннадию Бондарику, которому до этого принадлежало 25% долей.

Уже в то время СМИ задавались вопросом, как Иванов, находясь под стражей, сумел организовать передачу долей капитала компаньону. Ни руководство «Арены Рига», ни Бондарик никаких комментариев не давали, а в Регистре предприятий пояснили, что, если бы Иванов уже заблаговременно задумался о передаче собственности в надежные руки, формальная регистрации могла состояться и после его ареста.

В 2009 году Иванов был приговорен к 12 с половиной годам заключения.

Тем временем доли капитала «Арены Рига» продолжали переходить из рук в руки, пока в конце декабря 2013 года их владельцем не стала «AR Entertainment Limited», а затем «Glesum Investments». С августа 2015 года единственным владельцем этой фирмы является известный предприниматель Юрис Савицкис.

Уголовный процесс, в рамках которого наложен арест на 35% долей «Арены Рига», был начат 28 апреля о возможном мошенничестве, которое, как предполагается, совершил Геннадий Бондарик, подделав документы об отчуждении принадлежавших Иванову долей ООО «Арена Рига», а также нотариуса, которая помогла ему оформить документы. Иванов по этому процессу признан потерпевшим.

По версии «Латвияс авизе», в основе этой примитивной схемы был расчет на то, что Иванов, вероятно, из тюрьмы никогда не выйдет и претензий не предъявит.


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