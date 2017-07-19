Легко ли быть туристом в Беларуси? Бренды, тренды, мечты и легенды

Зачем туристы едут в Беларусь? За тишиной и сказками, навеянными дремучими лесами и природными красотами. Еще едут за покупками, отдохнуть в санатории или у родни погостить. А иногда из простого любопытства: какая там на самом деле жизнь?.. Пока что страна находится еще только в поиске туристического бренда, который будет успешно рекламировать ее в мире. А каково тут туристам уже сейчас?

Хоть Беларусь в феврале и провозгласила «безвиз» для граждан 80 стран, мне без визы обойтись не удалось, есть свои хитрости у любой туристической «заманухи». Без визы можно въехать, например, на туристический Августовский канал со стороны Польши - для нас это далеко.

Можно еще прилететь самолетом в аэропорт Минска, имея обратный билет - но цена билетов и соблюдение прочих условий действия «безвиза» сразу сведет на нет привлекательность Беларуси, как страны недорогой для туристов.

Но даже слегка приоткрыв двери в страну, Беларусь эффект этих мер почувствовала.

Говорят, в правительство уже поступают предложения увеличить срок пребывания в стране иностранцев без виз с пяти до десяти и более дней.

Заинтересованы в этом спортивные базы, санитарно-курортная сфера, все, кто связан с туризмом. Так пишут белорусские СМИ.

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Меня давненько манил к себе город Витебск - как родина Марка Шагала, и как самый креативный из городов страны. Но как-то не удавалось доехать.

И вот, наконец-то в Витебске побывав, уезжаю отсюда через три дня ... так и не побывав в доме-музее великого художника. «Как же так?» - спрашивают коллеги. Да, так уж вышло... Мало в Витебске оказалось трех дней!..

Особенно если учесть, что меня привел в Витебск фестиваль «Фотокрок», программа была насыщенной, и времени на музеи-экскурсии явно не хватило.

Дом-музей Марка Шагала в Витебске. Фото: Татьяна Одыня/личный архив

Дойти до дома Шагала на Покровской улице и постоять перед памятником в музейном садике мне удалось - даже дважды!.. Но один раз было еще слишком рано - музей открывался через час. В другой - когда мы приехали сюда на фестивальном автобусе - музей был уже закрыт... Так что наш прекрасный гид Елена Кунашко о семействе Шагалов о художнике возле памятника ему и рассказывала.

ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: Сайт дома-музея Марка Шагала

Памятник художнику в музейном саду. Фото: Татьяна Одыня/личный архив

... Когда идешь сюда утром, пешком, окрестности мало чем похожи на те, что описаны самим художником в книге Шагала «Моя жизнь» - от того, довоенного Витебска, который он когда-то покинул, не осталось давно и следа.

И дорога к музею теперь - между двух бетонных заборов промышленной витебской окраины. Совсем бы была тоска, да только кто-то придумал написать по бетону слова, обращенные из заграничного далека к любимому городу. Идешь, читаешь шагаловские строчки...

Строки из Марка Шагала украшают заборы улицы, ведущей к его музею. Фото: Татьяна Одыня/личный архив

...А потом встречаешь таких же незадачливых туристов, как ты. Знакомимся. Питерцы - Саша и Наташа, сеньоры в расцвете сил? каждый отпуск путешествуют самостоятельно по России, а теперь вот и до белорусского Витебска добрались. В отпуске Саша - пофигист, мол, как сложится день, таким он пускай и будет. А Наташа - вдохновенная перфекционистка, она заранее тщательнейшее прорабатывает маршрут, составляет список достопримечательностей, которые никак нельзя пропустить!..

Витебский список их с Шагала и начинается... Чего в нем только нет - музеи и храмы, усадьбы, красоты и памятники. Пожалуй, что кое-кто из витебчан такой осведомленности питерцев мог бы вполне позавидовать!.. Впрочем, и самые дотошные из туристов-энтузиастов могут только завидовать «Фотокроку». Потому что в день, отведенный для экскурсий фотографом показывали и то... чего нет. Пока нет.

Таким запечатлел молодого Марка Шагала художник Юрий Пэн. Фото: Репродукция, пресс-фото, Витебская энциклопедия

Например, нам дали взглянуть изнутри на новую музейную площадку на улице Марка Шагала. В отреставрированном здании Витебского народного художественного училища пока еще пусто и голо. Обои кое-где роскошные - под старину. Старые деревянные лестницы поскрипывают... Забойная мозаика на полу - восстановлена, а сделана была она в свое время была по эскизу работавшего в училище Казимира Малевича.

И вообще с таким количеством славных в русском искусстве имен связано это место, что... всех не перечесть. Ведь Марк Шагал, который отнюдь не в детском возрасте брал свои первые уроки живописи у витебского художника Юрия Пэна, после революции в Витебск из Питера вернулся ... с мандатом уполномоченного по делам искусств и развернул здесь бурную деятельность.

Витебское народное художественное училище станет уникальным музеем. Фото: Татьяна Одыня/личный архив

В конфискованном банкирском особняке и разместилось созданное им Витебского народного художественного училища, с которым связаны славные в искусстве имена. Добужинский, Малевич, Эль Лисицин, Фальк, витебчанин Пэн... Много работало здесь знаковых для нового искусства художников. Андрей Духовников, директор создаваемого музея эпохи, проводит для нас небольшую экскурсию по залам, где только-только завершился ремонт.

Роберт Фальк "Витебск", 1921. Фото: Репродукция, пресс-фото, Витебская энциклопедия

Счастливая возможность есть сегодня у творческих людей Витебска! Не всем выпадает удача воссоздавать в новом времени дух легендарного места. Интересно будет через годик-другой здесь побывать!.. Похоже, у нашего даугавпилсского Центра Марка Ротко в Витебске скоро появится «младший брат». Кстати, и нашего Марка Ротко витебчане считают вполне «своим» - ведь в пору жизни его семьи в городе Двинске, тот тоже был частью Витебской губернии...

Усадьба художника Репина Здравнево. Фото: Татьяна Одыня/личный архив

Усадьба Репина Здравнево - еще одно место, где туристы, приехав в Витебск, просто-таки обязаны побывать. Места здесь на берегу Двину - живописнейшие, пейзажи из тех, что просто за душу берут. Вот и Илья Ефимович Репин, проезжая этой стороной, увидел - и сразу в эти края влюбился. Купил здесь усадьбу, увлекся хозяйством, крестьянским трудом. Восемь лет проводил здесь лето, пока не передал дела детям, перебравшись в знаменитые «Пенаты».

Цитаты из писем художника, касающиеся кулинарных подробностей летней сельской жизни, они и сегодня понятны: «Надоели суррогаты еды и питья, так и хочется простых вареников в сметане». Вот уж где не в чести суррогаты - так это в Беларуси. Перед тем, как отправиться на экскурсию, мы отдали дань национальной кухне. «Бульбяная» в самом центре Витебска - это множество всевозможных вкусностей из картошки. Здесь вам и дранки, и пирожки из картофеля и всевозможные клецки...

...Жилой дом репинской дачи в Здравнево отстроен заново, но дух здесь жилой, настоящий. Гостей песнями встречают, слышим, наконец-то, звуки белорусской речи. Это актриса Раиса Грибович народные песни поет. И еще звучит редкий духовой музыкальный инструмент, из тех, какие только в Беларуси и встретишь.

Директор музея-усадьбы Алексей Сухоруков личность в Беларуси известная. Уже после нашей встречи, на фестивале «Славянский базар» вручили ему заслуженную награду, отметив творческий подход к белорусско-российской дружбе. А вот за что - это мы у него в Здравнево рассматривали.

Оригинальных, аутентичных вещей со времен жизни здесь Репиных почти что сохранилось. Зато на стенах усадьбы - прекрасные фотографии Репина и современников работы выдающихся мастеров начала ХХ века - подарок «Газпрома», с главой и коллективом которого музей плотно дружит.

Есть в истории репинского семейства и «латвийский след» - в тяжелейшие для остававшихся в Зравнево членов семьи Репиных именно латвийский консул помог терпящим бедствие людям... Ах, как не хочется уезжать из уютной репинской усадьбы!.. Но пора грузиться в автобус. Во времена художника по Двине до Витебска можно было плыть пароходом, а теперь - увы! - навигация на реке уже примета прошлого...

Да, долго мы не могли расстаться с репинской усадьбой!.. Так долго, что в музей Шагала опоздали... Возвращаясь в город, сделали еще одну остановку - у костела Св. Варвары, некогда главного храма католиков города. Ведь здесь похоронен Станислав Юровский - фотограф и изобретатель, именем которого назван фотофестиваль в Витебске. Ни памятника, ни мемориальной доски ему пока нет, но будет.

Паятник литовскому князю Альгерду открыт в Витебске в 2014 году. Фото: Татьяна Одыня/личный архив

Ведь к памяти и памятникам в Витебске отношение особое. В городе и своя собственная «Золотая рыбка» есть. И бронзового князя Альгерда (Ольгерда) верхом на коне поставили - это же он расширил в 14 веке границы Великого княжества Литовского присоединением Витебщины... Есть памятники труженикам - сапожнику и трамвайному кондуктору.

"Золотая рыбка" на берегу Двины. Фото: Татьяна Одыня/личный архив

А недавно - во время июньских дней города - появился еще и «Старик Хоттабыч». Почему в Витебске? Все просто: родом из этого города автор книжки про Хоттабыча - Лазарь Иосифович Лагин (он же Гинзбург).

Легко ли быть сегодня туристом в Витебске? Еще как легко! И даже приятно. Потому что главное событие культурной жизни всей Беларуси - фестиваль «Славянский базар» - нынче летом уже позади. А значит столпотворение на улицах и нагрузки на сервис уже миновали. Смело отправляйтесь в самостоятельное путешествие - впечатлений будет больше, чем в экскурсионном автобусе. Потому что огрехи не слишком пока европейского сервиса с лихвой компенсирует радушие и добросердечие горожан, которые всегда и в любой ситуации готовы придти на помощь.

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