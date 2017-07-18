Премьер-министр Испании разозлил латвийцев, назвав Даугаву Двиной

Spānijas premjers nodēvē Daugavu par Dvinu
 

Spānijas premjers nodēvē Daugavu par Dvinu. Фото: Ekrānuzņēmums

Премьер-министр Испании Мариано Рахой разозлил пользователей Twitter, когда назвал Даугаву Двиной, во время своей прогулки по Риге.

Рахой в Twitter опубликовал фотографию, где он бежит по лестнице Вантового моста. К изображению премьер -министр добавил комментарий, в котором выразил свое очарование «красивой Двиной».

Twitter

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На твит отреагировали многие пользователи из Латвии, которые раскритиковали слова испанского премьера отметив, что так Даугаву называли во времена Российской империи.


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