Премьер-министр Испании разозлил латвийцев, назвав Даугаву Двиной

Премьер-министр Испании Мариано Рахой разозлил пользователей Twitter, когда назвал Даугаву Двиной, во время своей прогулки по Риге.

Рахой в Twitter опубликовал фотографию, где он бежит по лестнице Вантового моста. К изображению премьер -министр добавил комментарий, в котором выразил свое очарование «красивой Двиной».

Twitter

Un buen rato de ejercicio disfrutando de las vistas del Dviná, en Riga. Hoy estaremos con el contingente español del Destacamento de #Adazi pic.twitter.com/nySmTNRZnJ— Mariano Rajoy Brey (@marianorajoy) 18 июля 2017 г.

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На твит отреагировали многие пользователи из Латвии, которые раскритиковали слова испанского премьера отметив, что так Даугаву называли во времена Российской империи.