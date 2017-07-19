Заросшие газоны: Кто в ответе за траву в городе?

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: LETA

Заросшие газоны - это не красиво. Кроме того, высокую траву в качестве среды обитания выбирают клещи. Кто должен косить траву?

Департамент жилья и окружающей среды Рижской думы сообщает, что газоны у многоквартирных домов должны косить собственники квартир.

Жилой дом – общая собственность, за которым все проживающие в доме ухаживают вместе, в том числе и за функциональным земельным участком. Впрочем, выходить с газонокосилкой и приводить порядок землю, которая принадлежит дому, не нужно.

Свои обязанности собственники квартир передают домоуправлению,

которое и ухаживает за газоном. Плата за это включена в ежемесячные счета за обслуживание дома.

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Если речь идет о газонах, которые находятся на участках, закрепленных за школами и общественными зданиями – то их приводят в порядок управляющие зданиями.

Территории, на которых нет жилых домов или общественных зданий, обслуживают исполнительные дирекции Риги.

Но только том случае, если земельный участок принадлежит самоуправлению. В случае с государственной собственностью за покос отвечает соответствующее государственное учреждение.

В городе очень много земельных участков, которые принадлежат физическим/юридическим лицам, за которыми они должны ухаживать. В случае, если там никто не косит, можно сообщить об этом в Рижскую муниципальную полицию – позвонить по номеру 110, или воспользовавшись мобильным приложением, где можно заодно загрузить фотографии.


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