Семью Вани Берладина удивило выданное свидетельство о его смерти

Бабушка погибшего Вани рассказала журналистам, что дата смерти ребенка, вписанная в свидетельство - это 9 июля.

Мальчик пропал 1 июля, 11 июля вечером его тело было найдено в лесной чаще у Добини. Однако родственники не понимают - почему именно 9 июля и кто так решил?

Известно, что окончательное заключение медэкспертизы еще не готово - и этот факт подтвердили в Отделе общественных отношений Госполиции. Однако этот день представители Госполиции объяснили «специфическими условиями» в данном конкретном случае: дата основана на самой последней информации, которую предъявили судмедэксперты.

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Напомним, что соответствующие инстанции обещали представить информацию о точной причине смерти 5-летнего мальчика приблизительно через месяц - то есть в августе.

Исходя из свидетельства, выданного родным 13 июля, мальчик постепенно угасал на протяжении 9 дней...

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