Собирают подписи за установление максимальной годовой стоимости OCTA

Иллюстративное фото
 

Иллюстративное фото. Фото: Ieva Čīka / LETA

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начался сбор подписей за определение максимальной годовой стоимости полисов обязательной гражданско-правовой ответственности транспортных средств (OCTA).

Автором инициативы является Райвис Наглис. Он предлагает установить максимальную стоимость полиса в год, поскольку в настоящее время цены на полисы резко повысились и у этого роста нет никаких ограничений. Наглис предлагает на законодательном уровне закрепить норму о том, что OCTA обязательна для всех механических транспортных средств.

Цену OCTA можно рассчитать на основе средней рыночной стоимости транспортного средства и класса «Bonus Malus». Также при расчете стоимости можно учитывать историю нарушений владельца транспортного средства, отмечает Наглис.

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В результате таких изменений, по его мнению, могут снизиться расходы на приобретение OCTA, а также число нарушителей правил дорожного движения.

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