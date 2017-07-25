Температура воды в реках и озерах превысила отметку в +20 градусов

Вода во многих реках и озерах прогрелась до +20 градусов, свидетельствуют данные Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии, сообщает агентство ЛЕТА.

Во вторник утром температура воды в Венте, Лиелупе и Даугаве составляет от +18 до +21 градуса, в Гауе - от +15 до +19 градусов. Во второй половине дня вода потеплеет еще на 1-2 градуса.

В море во многих местах у Видземского и западного Курземского побережья температура воды под влиянием восточного, северо-восточного ветра понизилась до +15, +16 градусов, а на участке от Колки до Юрмалы составляет в среднем от +18 до +20 градусов.

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Все еще сохраняется высокая солнечная ультрафиолетовая радиация.

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