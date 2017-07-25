Невероятное видео: Волшебство на Кемерских болотах

Посещение национальных парков, природных троп уже стало чуть ли не самым излюбленным досугом латвийских семей. Там можно не только неспешно прогуливаться, наслаждаясь природными красотами, но и наблюдать впечатляющие восходы и закаты. Латвийскому фотографу и специалисту по видео Каспару Гарде удалось снять невероятно красивый видеоклип - просто посмотрите, как выглядят Кемерские болота в свете восходящего солнца!
Это видео действительно необыкновенное -
лучи восходящего солнца в сочетании с туманом над болотами делают это место по-настоящему сказочным.
ЧИТАЙ НА ДРУГИХ САЙТАХ: С другими работами Каспара Гарды можно познакомиться здесь