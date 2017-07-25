Невероятное видео: Волшебство на Кемерских болотах

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Посещение национальных парков, природных троп уже стало чуть ли не самым излюбленным досугом латвийских семей. Там можно не только неспешно прогуливаться, наслаждаясь природными красотами, но и наблюдать впечатляющие восходы и закаты. Латвийскому фотографу и специалисту по видео Каспару Гарде удалось снять невероятно красивый видеоклип - просто посмотрите, как выглядят Кемерские болота в свете восходящего солнца!