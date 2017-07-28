Погода: с так называемым летом еще не прощаемся

 

Фото: LETA

В последние дни июля синоптики прогнозируют ветренную, временами дождливую, но по-летнему теплую погоду. Дневная температура воздуха составит +22+24 градуса. Порадует теплом и начало августа.

Осадки местами возможны и в ночь на субботу, но в районах, где небо прояснится, похолодает до +11+13 градусов. По прогнозам синоптиков, с утра в Курземе и Земгале будет малооблачно, днем солнце периодически будет скрываться за тучками и почти на всей территории страны пройдут кратковременные дожди, местами возможны грозы.

Воздух в этот день прогреется до +22 градусов. Ночь на воскресенье тоже будет холодной - на большей части территории страны будет не теплее +11 градусов. Однако в воскресенье днем синоптики обещают улучшение погоды: осадков будет меньше, а воздух прогреется до +23+24 градусов.

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Ночь на понедельник будет непривычно теплой для нынешнего лета. Столбик термометра не опустится ниже +17+18 градусов. В понедельник синоптики прогнозируют сильный ветер, который будет дуть со скоростью до 12-16 м/сек, временами ожидаются дожди и грозы, но воздух прогреется до + 23+25 градусов. Летняя погода с кратковременными дождями, ливнями и грозами сохранится и в первые дни августа.

Если верить нынешним прогнозам, то 1 августа столбик термометра может подняться до +24 +25 градусов, а к концу недели опустится до +20+23 градусов. Ночи на новой неделе тоже ожидаются теплее - от 14 до 17 градусов.


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