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Молоко - 44 цента, подсолнечное масло - 95 центов: Почему пол-Латвии ждёт открытие Lidl?

/ Русский TVNET 6
Иллюстративное фото | Фото: Flickr / Stewart Black

Пока эксперты оценивают, как открытие немецкого магазина повлияет на рынок труда и латвийскую экономику, многие жители Латвии ждут открытие Lidl надеясь, что цены в данной торговой сети будут ниже, чем у конкурентов. Русский TVNET предлагает узнать, сколько сейчас стоят некоторые продовольственные товары в литовских магазинах Lidl.

Молочные продукты

FOTO: www.lidl-flyer.com

Молоко (3,2% жирности) - 44 цента за литр;

Сливочный сыр - 95 центов за 200 грамм;

Кефир - 95 центов за литр;

Натуральный йогурт - 25 центов за 200 грамм;

Глазированные творожные сырки - 15 центов за штуку.

Мясные продукты

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Сардельки - 2 евро 29 центов за 600 грамм;

Свиные сосиски для гриля - 1 евро 59 центов за 400 грамм;

Куриное филе - 1 евро 35 центов за 500 грамм;

Свиной шашлык - 3 евро 89 центов за 1 килограмм;

Свиные купаты - 1 евро 59 центов за 500 грамм;

Свиной фарш - 1 евро 15 центов за 500 грамм;

Охлажденные крылья бойлера - 85 центов за 600 грамм;

Сосиски для хот-догов - 1 евро 15 центов за килограмм.

Морепродукты

FOTO: www.lidl-flyer.com

Охлажденные креветки - 2 евро 99 центов за 250 грамм;

Филе трески - 2 евро 79 центов за килограмм;

Сардины в подсолнечном масле - 69 центов за 125 грамм;

Свежая форель - 4 евро 99 центов за килограмм.

Овощи и фрукты

FOTO: www.lidl-flyer.com/

Нектарины - 85 центов за килограмм;

Шпинат - 49 центов за 125 грамм;

Арбуз без косточек - 35 центов за килограмм;

Помидоры - 77 центов за килограмм;

Огурцы - 66 центов за килограмм.

Другие продукты

FOTO: www.lidl-flyer.com

Вода питьевая без газов - 14 центов за 2 литра;

Консервированная кукуруза - 44 цента за 425 миллилитров;

Подсолнечное масло - 95 центов за литр;

Спагетти - 45 центов за 500 грамм;

Рис - 35 центов за 400 грамм;

Маринованные огурцы - 79 центов за 850 грамм;

Вяленые помидоры в масле - 1 евро 19 центов за 285 грамм.

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