Молоко - 44 цента, подсолнечное масло - 95 центов: Почему пол-Латвии ждёт открытие Lidl?

Пока эксперты оценивают, как открытие немецкого магазина повлияет на рынок труда и латвийскую экономику, многие жители Латвии ждут открытие Lidl надеясь, что цены в данной торговой сети будут ниже, чем у конкурентов. Русский TVNET предлагает узнать, сколько сейчас стоят некоторые продовольственные товары в литовских магазинах Lidl.
Молочные продукты
Молоко (3,2% жирности) - 44 цента за литр;
Сливочный сыр - 95 центов за 200 грамм;
Кефир - 95 центов за литр;
Натуральный йогурт - 25 центов за 200 грамм;
Глазированные творожные сырки - 15 центов за штуку.
Мясные продукты
Сардельки - 2 евро 29 центов за 600 грамм;
Свиные сосиски для гриля - 1 евро 59 центов за 400 грамм;
Куриное филе - 1 евро 35 центов за 500 грамм;
Свиной шашлык - 3 евро 89 центов за 1 килограмм;
Свиные купаты - 1 евро 59 центов за 500 грамм;
Свиной фарш - 1 евро 15 центов за 500 грамм;
Охлажденные крылья бойлера - 85 центов за 600 грамм;
Сосиски для хот-догов - 1 евро 15 центов за килограмм.
Морепродукты
Охлажденные креветки - 2 евро 99 центов за 250 грамм;
Филе трески - 2 евро 79 центов за килограмм;
Сардины в подсолнечном масле - 69 центов за 125 грамм;
Свежая форель - 4 евро 99 центов за килограмм.
Овощи и фрукты
Нектарины - 85 центов за килограмм;
Шпинат - 49 центов за 125 грамм;
Арбуз без косточек - 35 центов за килограмм;
Помидоры - 77 центов за килограмм;
Огурцы - 66 центов за килограмм.
Другие продукты
Вода питьевая без газов - 14 центов за 2 литра;
Консервированная кукуруза - 44 цента за 425 миллилитров;
Подсолнечное масло - 95 центов за литр;
Спагетти - 45 центов за 500 грамм;
Рис - 35 центов за 400 грамм;
Маринованные огурцы - 79 центов за 850 грамм;
Вяленые помидоры в масле - 1 евро 19 центов за 285 грамм.