Молоко - 44 цента, подсолнечное масло - 95 центов: Почему пол-Латвии ждёт открытие Lidl?

Пока эксперты оценивают, как открытие немецкого магазина повлияет на рынок труда и латвийскую экономику, многие жители Латвии ждут открытие Lidl надеясь, что цены в данной торговой сети будут ниже, чем у конкурентов. Русский TVNET предлагает узнать, сколько сейчас стоят некоторые продовольственные товары в литовских магазинах Lidl.