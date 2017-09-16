Афиша на выходные: фестиваль кукольного искусства, Дни грибов и много музыки

Хотите провести выходные необычно, интересно и с пользой? Русский TVNET составил подробную афишу с актуальными идеями для отдыха с любимой семьей, времяпрепровождения с друзьями, а также самыми яркими концертами, спортивными и ночными мероприятиями. Если вы еще не определились с планами на ближайший уикенд - наша подборка для вас!

FOTO: panthermedia.net/Craig Robinson/Scanpix

Семейные мероприятия

Дни грибов

В Латвии встречается более 4000 видов грибов. Из них около 200 видов являются съедобными, однако в корзинки грибников обычно попадают только 20–30 видов, потому что большинство грибников собирают только самые популярные. Чтобы убедиться в многообразии грибов своими глазами, задать интересующие вопросы ведущим микологам Латвии, получить уверенность в выборе грибов и увеличить количество видов грибов, употребляемых в пищу, Латвийский музей природы приглашает посетить традиционную для этого времени года выставку грибов, растущих в Латвии.

Когда: 16-17 сентября с 10:00 до 17:00

Где: Латвийский музей природы, ул. Кр. Барона, 4

Цена: 0,80 - 1,50 евро

«Играем в Дюймовочку» - интерактивный спектакль для малышей

Однажды неутомимая выдумщица кукла Майя и Ученый Кот нашли на старом чердаке старую книгу старого сказочника. Кот принялся читать книгу вслух, но не успел он прочесть и нескольких строк, как Майя сказала:

- Ты неправильно читаешь! Читать надо так, чтоб можно было играть!

И тут начались настоящие чудеса...

Когда: 16 сентября в 13:00

Где: Молодежный театр ОСА, ул. А. Чака, 67/69

Цена: 5 евро

Фестиваль кукольного искусства

Главным событием фестиваля является выставка в Музее истории Латвийской железной дороги с участием 110 профессиональных кукольных художников из 16 европейских стран. Посетители смогут ознакомиться с различными методами и материалами авторских работ. Вас ждут авторские презентации, спектакли, фильмы и мастер-классы, Театр марионеток семьи Пилат из Словакии и Театр Диты Балчус «Два глаза», коллекция костюмов латвийских дизайнеров из любимых фильмов и театральных спектаклей и мемориальная выставка, посвященная выдающимся личностям Латвии...

Когда: 14-17 сентября с 10:00 до 18:00

Где: Mузей истории латвийской железной дороги, бульв. Узварас, 2/4

Цена: 1 - 7 евро

Умная Рига. Палеонтология

Проект «GUDRA RĪGA» представляет программу нового интерактивного шоу «ПАЛЕОНТОЛОГИЯ». Большое палеонтологическое приключение начинается с неприметного музейного экспоната — фрагмента кости с неясной этикеткой. Кропотливо собирая улики, участники программы начинают постепенно раскручивать сюжет и узнавать все больше ошеломляющих фактов о таинственном животном.

В четырех лабораториях ребята познакомятся с главными методами палеонтологических исследований. Программа полностью интерактивна — каждый ребенок выполняет эксперименты собственными руками, и от его действий зависит общий успех.

Когда: 16 сентября 11:00-13:00 (10-14 лет), 16 сентября 14:00-16:00 (7-9 лет), 16 сентября 17:00-19:00 (10-14 лет), 17 сентября 11:00-13:00 (7-9 лет),17 сентября 14:00-16:00 (7-9 лет), 17 сентября 17:00-19:00 (10-14 лет)

Где: ISMA «Premjers», ул. Ломоносова, 1

Цена: 27 евро, для родителей вход бесплатный

FOTO: Пресс-фото

Спорт

Этап чемпионата мира по ралли-кроссу

Ралли-кросс — это захватывающие, скоростные, увлекательные для болельщиков соревнования, которые соберут в одном месте выдающихся спортсменов, например, звезду «Gymkhana» Кена Блока, легенду ралли Петтера Сольберга и девятикратного чемпиона мира Себастьяна Леба. Вместе со звездами мирового уровня стартуют и молодые таланты латвийского автоспорта Рейнис Нитишс и Янис Бауманис.

Международный чемпионат по ралли-кроссу- один из пяти поддерживаемых FIA (Международной федерацией автомобилей), и в иерархии автоспорта он занимает место рядом с «Формулой 1», чемпионатом мира по ралли (WRC), чемпионатом мира по автогонкам на выносливость (WEC) и чемпионатом мира по шоссейно-кольцевым гонкам на легковых автомобилях (WTCC).

Где: Комплексная спортивная база «Biķernieki»

Когда: 16-17 сентября, 9:00

Цена: от 10 евро

Палатка фанатов чемпионата Европы по баскетболу

В дни чемпионата Европы по баскетболу в самом центре Риги, на площади у Дома конгрессов работает палатка фанатов «OlyBet Sports Bar», где можно болеть за свою любимую команду.

Несмотря на то, что латвийская сборная уже вернулась домой, в палатке можно окунуться в атмосферу болельщиков!

Крыша над головой, большие телеэкраны, приятная обстановка, много событий, неожиданные встречи, призы и сюрпризы. Прямые трансляции и записи.

Где: Площадь у Дома конгрессов

Когда: 16-17 сентября 10:00 - 24:00

FOTO: Пресс-фото

Концерты

Wintersun + Whispered, Black Therapy

Wintersun— основанная в 2004 году вокалистом и гитаристом Яри Мяэнпяя финская мелодик-дет-метал группа, чей стиль, как объясняют организаторы концертов, близок к Norther, Ensiferum (где, собственно, играл когда-то Мяэнпяя), Children of Bodom. В 2017-м нордические металлисты выпустили новый альбом, который представят в Риге.

Также в этот вечер в клубе выступит другая финская группа, Whispered, которая создала уникальный стиль - самурайский металл – сочетание северного мелодичного металла с элементами симфонической и японской народной музыки.

Зрители смогут увидеть на сцене и дэт-металлистов Black Therapy, которые обещает представить вышедший в конце 2016-го альбом «In the Embrace Of Sorrow, I Smile».

Где: клуб Melnā piekdiena

Когда: 15 сентября в 20:00

Цена: 18 евро

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Ночная жизнь

Первое лицо российской техно-сцены в клубе ONE ONE

В пятницу в Риге выступит диджей, основатель проекта Resonance и участник московского Boiler Room Никита Забелин - первое лицо российской техно-сцены. Для столичных тусовщиков этот музыкант не нуждается в представлении - в его портфолио релизы на лейбле Нины Кравиц «ТРИП», а также !K7, выступления в парижском Concrete и берлинских Tresor и Griessmuhle.

Когда: 15 сентября

Где: ONE ONE

Цена: 5€ - 7€

Эротическое танцевальное шоу Male Empire Night out Show. Только для женщин!

Женщины, приготовьтесь к ночи, полной страсти и огня, ведь Male Empire Night out Show готов открыть новый сезон «Страстный поцелуй» и покорить ваши сердца еще более жаркими, более мужественными и даже более приятными танцевальными представлениями.

Когда: 16 сентября

Где: First