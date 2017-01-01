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Нет информации, что учения «Запад 2017» могут быть использованы в агрессивных целях

LETA 1
Иллюстративное фото | Фото: Sergei Bobylev / TASS

На данный момент нет подтвержденной информации о том, что Россия использует военные учения «Запад 2017» в агрессивных целях против соседних стран, заявил на Латвийском радио посол Латвии в НАТО Индулис Берзиньш.

Он добавил, что Россия имеет право на такие учения и проводила их и раньше. Беспокойство в связи с учениями возникло из-за событий на Украине - аннексии Крыма и поддержки военных действий на востоке Украины.

Берзиньш добавил, что это своего рода демонстрация мускулов, ее можно считать запугиванием.

Но такова сейчас Россия, и с ней нам надо уживаться.

Активная фаза российско-белорусских военных учений «Запад 2017» начинается сегодня и продлится до 20 сентября.

Россия НАТО
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