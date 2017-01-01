Начинается астрономическая осень и бабье лето; обещают +22

Поздно вечером в пятницу в Латвии начнется астрономическая осень, и последует длительный период без дождей, а в конце недели температура воздуха превысит +20 градусов, прогнозируют синоптики.

В четверг и пятницу во многих районах пройдут дожди, на востоке сильные. В Курземе дождь возможен и в субботу, но в целом на выходных будет сухо и солнечно. Столбик термометра поднимется до +17..+22 градусов.

Ожидается, что в северо-восточную часть Европы надолго придет антициклон, поэтому на следующей неделе ожидается в основном сухая погода.

Температура воздуха постепенно понизится, но до середины недели составит днем +15..+20 градусов.