Мэр Ливаны: хотя ливни прекратились, ситуация в Латгале остается тяжелой

Из-за прошедших в последние дни проливных дождей в Ливанском крае реки Дубна, Рожупе и Фейманка уже третий раз за месяц вышли из берегов и затопили окрестные территории. Особенно тяжелая ситуация в окрестностях Рожупе, Сутры и Рудзаты, где крестьянам не удалось убрать практически ничего из выращенного.

Особенно тяжело сейчас приходится крестьянам, чьи пастбища затоплены - они вынуждены скармливать скоту заготовленные на зиму запасы корма, отметил Вайводс.

Ясно, что зерно убрать будет уже невозможно. Если в Даугавпилсском крае неубранной осталась примерно одна треть зерновых, то в Ливанском крае ситуация еще хуже - здесь обмолочена только одна треть посевов, сообщил он.

Так как выйти на поля сейчас невозможно, их нельзя ни вспахать, ни засеять. Это значит, что следующий год для крестьян тоже будет тяжелым, добавил Вайводс.