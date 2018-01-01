С Новым годом 95 000 стариков и инвалидов! Доставка пенсий и пособий на дом подорожает

С 1 января 2018 года подорожает услуга доставки пенсий и пособий на дом, сообщает Государственное агентство социального страхования.

В настоящий момент эту услугу предоставляет ГАО Latvijas Pasts. Пенсионеры вынуждены сегодня платить за доставку денег на дом 1,74 евро.

Государственное агентство социального страхования провелo конкурс на право доставлять пенсии на дом. Вновь победило предприятие Latvijas Pasts. Правда, услуга подорожает на 65 центов - до 2,39 евро. Покрывают эти расходы сами пенсионеры.

В целом пенсии и пособия на дому получают 95 000 человек, из которых 86,4 тысячи человек пенсионеры по старости.