Самый известный заброшенный дом Риги будут реновировать

В пятницу, 29 сентября, на заседание комиссии Рижской думы по деградирующим зданиям приглашены владельцы дома на ул. Марияс, 6 или их представители, чтобы принять решение по планируемым работам по реновации.

Памятник архитектуры местного значения с государственным охранным номером 7851 за много лет заслужил название самого известного заброшенного дома в Риге.

Объект состоит из земельного участка площадью 1432 кв.м., на котором расположен пятиэтажный жилой дом с подвалом.

Здание классифицировано как деградирующее категории B, и его владельцы платят налог по повышенной ставке.

Дом построен в 1904 году по проекту архитектора Константина Пекшенса.