ПБ даст оценку провокационным действиям организации «Тевияс сарги» в Муцениеки

Полиция безопасности (ПБ) даст оценку провокационным действиям организации «Тевияс сарги» и их влиянию на безопасность общества, сообщили агентству ЛЕТА в ПБ.

Как считает ПБ, цель недавно проведенной «Тевияс сарги» акции у центра размещения ищущих убежища в Муцениеки состояла в том, чтобы напомнить о существовании организации и повысить ее популярность.

30 сентября организация «Тевияс сарги» разместила в соцсетях фотографии своих сторонников во время акции у здания центра размещения ищущих убежища в Муцениеки.

Как заявили «Тевияс сарги», цель организации - способствовать тому, чтобы латыши занимались военными боевыми искусствами, интересу к военному делу и военной истории Латвии. Организация категорически отвергает любое внешне влияние, способное радикально изменить этнический состав населения Латвии, язык общения и нормы морали. Один из самых известных ее лидеров - Янис Силс.