Герхардс просит Госконтроль срочно провести ревизию в «Ригас сатиксме»

Министр охраны среды и регионального развития Каспар Герхардс призывает Госконтроль провести внеочередную ревизию в ООО «Ригас сатиксме», чтобы устранить возможные нарушения и предоставить рижанам информацию о деятельности муниципального предприятия.

Как сообщила агентству ЛETA советник министра Санита Дика-Бокмелдере, глава ведомства обратился к Госконтролю в связи с тем, что Рижская дума одобрила проект «умных» парковок на сумму 8,6 млн евро, реализация которого поручена «Ригас сатиксме», а также недавно одобрила гарантию по займу для предприятия в размере 4,3 млн евро, в связи с чем прозвучали опасения о возможной неплатежеспособности «Ригас сатиксме».

У министра возникли обоснованные опасения о неспособности «Ригас сатиксме» справиться с доверенными предприятию проектами и финансами.

Предприятие с каждым годом все больше погрязает в долгах, что не свидетельствует о его способности эффективно и ответственно работать на благо рижан и налогоплательщиков, заявил Герхардс.

«С учетом того, что по проектам, в которых предусмотрено участие «Ригас сатиксме», планируется финансирование из госбюджета в размере нескольких миллионов, я сегодня обратился к госконтролеру с просьбой как можно скорее найти возможность провести на этом предприятии внеочередную ревизию», - сказал он.