Уровень воды в Большой Югле поднялся на два метра

Уровень воды в Большой Югле у Закюмуйжи за последние трое суток поднялся на два метра, свидетельствует оперативная информация Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.

На 50-80 сантиметров повысился уровень воды в реках Малая Югла и Огре. По прогнозам гидрологов, в этой части Видземе местами могут быть затоплены поймы рек. Уровень воды в них пока остается ниже достигнутого в сентябре максимума.

Затопление низин возможно также местами в Курземе, где во всех реках вода на этой неделе поднялась на 0,8-1,8 метра. В реках Роя и Ирбе в северной Курземе уровень воды повысился больше, чем в сентябре, но не превышает высшей отметки весенних паводков последних лет.

Вода в реках поднялась и в других регионах Латвии, но меньше, чем в Курземе и юго-западной части Видземе.

Повышение уровня воды позволяет плавать по рекам на лодках там, где обычно это невозможно. В Амате у Мелтури, например, вода в субботу утром поднялась до 122 сантиметров - выше минимальных необходимых для плавания на лодках 105 сантиметров.

Температура воды в Амате - +8,5 градуса, в других реках - от +9 до +11 градусов.

Больше всего осадков в пятницу выпало в окрестностях Саулкрасты (25 мм) и в Сигулде (39 мм). Сильные осадки в Латвии ожидаются также в воскресенье и на следующей неделе.