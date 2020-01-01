Коалиция поддержала постепенный переход на образование на латышском языке

В течение месяца министр образования и науки Карлис Шадурскис должен подготовить информационное сообщение и потенциальные поправки к законам, которые будут обсуждаться. Кучинскис напомнил, что и в декларации правительства предусмотрено подготовить принципы постепенного перевода образования на государственный язык.

На совещании коалиции свою концепцию представил Шадурскис, который на прошлой неделе заявил, что

с 2020/2021 учебного года все общеобразовательные предметы в средних школах планируется преподавать только на латышском языке,

но в школах нацменьшинств будет сохранена возможность изучать родной язык, литературу и предметы, связанные с культурой и историей.

Также было рассмотрено предложение объединения «Все для Латвии»-«Тевземей ун Бривибай»/ДННЛ (ВЛ-ТБ/ДННЛ) о поправках к закону образовании, в который предлагается внести норму о том, что занятия в государственных и муниципальных школах проводятся на латышском языке.

Сопредседатель ВЛ-ТБ/ДННЛ Райвис Дзинтарс сказал, что два эти предложения не противоречат друг другу, однако Шадурскис приглашен на заседание фракции нацобъединения 25 октября. Партия должна убедиться, что поставленная ею цель будет закреплена в законе, тогда ВЛ-ТБ/ДННЛ подавать свой законопроект не будет.