Уровень безработицы в сентябре снизился до 6,6%

В сентябре уровень зарегистрированной безработицы в Латвии снизился на 0,3 процентного пункта до 6,6%, свидетельствуют данные Государственного агентства занятости (ГАЗ).

В начале сентября на учете в ГАЗ состояло 63 717 безработных, в конце месяца - 61 461 безработный. Таким образом, количество зарегистрированных безработных в течение месяца сократилось на 2256 человек.

Самый низкий уровень безработицы в сентябре был в Рижском регионе - 4,2%, а самый высокий - в Латгале, где работы не имели 15,7% трудоспособного населения. В Курземе безработица составляла 7,2%, в Видземе - 7,1%, в Земгале - 6%.

В Риге безработица в сентябре составила 4,1%.

В сентябре прошлого года уровень зарегистрированной безработицы в Латвии составлял 7,9%.