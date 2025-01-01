Бесплатных парковок в Риге станет меньше

Идея парковок park-n-ride в столице не утратила актуальности, заявили DB отраслевые эксперты, однако представитель SIA Rīgas satiksme Виктор Закис информировал, что создание таких парковок в данный момент не планируется.

План развития города предусматривает, что автомашин в центре Риги должно стать меньше за счет park-n-ride и велотранспорта.

Первая попытка создать в Риге стоянки такого типа не увенчалась успехом, потому что объект на ул. Улброкас в Плявниеки используется мало.

Несколько лет назад по заказу самоуправления был разработан специальный план, согласно которому до 2025 года в Риге нужно было создать широкую сеть park-n-ride за 39 млн евро.

Как отметил член правления SIA EuroPark Мартиньш Мейситис, водители часто оставляют автомашины на стоянках у торговых центров. Торговые центры уже заметили эту тенденцию и заинтересованы в регулировании, чтобы для посетителей торговых центров оставались бесплатные места.