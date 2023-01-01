Золотая осень в Турайде: гадание на дайнах, «детский» маршрут и другие фишки

Золотая осень в Сигулде уже в самом разгаре. В октябре особенно много народу отправляются погулять по тропинкам нашей «латвийской Швейцарии». Что ждет здесь туристов в этом году кроме прекрасных природных красот и чудес? В канун золотой осени Турайдский музей-заповедник представил журналистами новинки сезона и рассказал о планах музея-заповедника на ближайшее будущее.

Собрались в выходные отправиться в Сигулду?.. Для начала совет: откажитесь от поездки на машине. Ведь

главная фишка нашей «маленькой Швейцарии» - прогулочные тропы и деревянные лестницы на склонах оврагов в долине Гауи, а если переезжать от одной автостоянки к другой, самые живописные останутся в стороне.

Впрочем, можно начинать прогулочный маршрут и подальше, все зависит от того, какое расстояние вы готовы пройти пешком.

FOTO: Юлия Баранская, русский TVNET

Классический сигулдский пеший маршрут: от вокзала и автостанции - к вагончику канатной дороги, вид с «канатки» осенью замечательный. Переехав на другой берег можно по деревянным лестницам спуститься прямо к пещере Гутмана, и дальше, уже вдоль шоссе, подниматься в гору к Турайдскому музею-заповеднику.

FOTO: Юлия Баранская, русский TVNET

Есть еще и «тропа Кришьяна Барона», в преклонные годы латышский классик любил гулять по здешним горам. Тропа в музей по другому склону холма, но найти ее, не зная дороги, довольно сложно. Так что прямой путь - самый верный.

FOTO: Юлия Баранская, русский TVNET

Неизвестная Турайда

Куда большинство туристов первым делом идет в Турайдском музее-заповеднике? Разумеется, в замок, с главной башни которого вид открывается действительно красивейший. Но знатоки Турайды очень советуют осмотром замковых экспозиций не ограничиваться.

А прогуляться, например, по тропе, которая с внешней стороны огибает крепостные стены. В честь одного из исследователей истории замка ее называют «тропой Яниса Граудониса».

FOTO: Юлия Баранская, русский TVNET

Есть еще тропа Ливу и тропа Марас, и множество других прогулочных маршрутов, которые ведут в Парк песен, украшенный скульптурами Индулиса Ранки, в камне запечатлевшего образы из народных песен. Есть тропинки, убегающие от дома управляющего к хозяйственным постройкам Турайдской усадьбы, где часто работают мастера - к кузнице, бане, каретнику.

...На сей раз журналистов пригласили в музейные владения, прежде нам не знакомые. На холме, рядом с дорогой Турайда - Инциемс очень симпатичный отреставрировали домик.

Это Турайдский волостной резерв, своего рода склад, какие в Видземе велено было строить после 1819 года, когда местных крестьян освободили от крепостной зависимости. Запас зерна и провианта создавали на случай неурожая и голода. Крестьяне могли взять зерно для посева в долг, чтобы потом вернуть с процентами.

FOTO: Пресс-фото, Турайдский музей-заповедник

От дороги к зданию - вверх по склону холма - ведет деревянная лестница, и сверху вид открывается прекрасный. И Турайдская усадьба видна, и поля, и леса, разукрашенные всеми цветами осени. Восстановительные работы в здании завершены, внутри разместилась выставка, посвященная ценностям материальной и нематериальной культуры, которые сохраняют в Турайде.

Уже сегодня в доме на горе можно испытать на себе одну из виртуальных игрушек. Стоит в экспозиции нечто вроде пчелиного улья... с дисплеем на крыше.

Надо ввести свои данные - и машина выдаст вам... личный прогноз на ближайшие годы. Причем, жизненные ценности, за которые лично вам надо прочно держаться будут строками из латышских дайн. Проверено на себе - что-то в этом есть... отличаются «машинные» предсказания!..

Детские игры и взрослые ценности

FOTO: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Директор музея-заповедника Анна Юркане для того и пригласила в осеннюю Турайду журналистов, чтобы рассказать о том, каким видится будущее музея и как современные технологии помогают ценности нематериальной культуры сохранять и показывать посетителям - и взрослым, и детям. Стратегия развития музея-заповедника разработана вплоть до 2023 года. И кое-что из намеченного уже воплотили в жизнь.

Вместе с директором прошли мы по выставке, представляющей жизненные ценности латышей, рассказывающие о традициях и образе жизни народа. Между прочим,

Турайдский музей-заповедник стабильно входит в число самых посещаемых музеев Латвии, среди посетителей множество иностранцев. Многие интересуются: а что ценят в жизни латыши? Чем дорожат и чем отличаются от других народов?

FOTO: Татьяна Одыня/Русский TVNET

По словам Анны Юркане, выставка эта - пока лишь визуализация ... мечты.

Планируется, что в музее-заповеднике в будущем будет создан мультифункциональный центр, где разметится и учебно-игровой центр, в котором дети младшего возраста, школьники, а также взрослые, смогут осваивать серьезные вещи посредством игры.

Пока что это в стадии разработки. Но игровые методы в работе музея уже сегодня активно используются. И, кстати, русские школьники - с подачи учителей - очень даже пользуются этими возможностями.

Образовательные программы в Турайде

Барщина и «свободные» крестьяне

... А потом мы надеваем на головы каски и вместе с заместителем директора Дайнисом Линдмейером идем в бывший «дом барщинников», где полным ходом идут строительные работы.

Дом восстанавливают в том виде, каков он был в самые тяжелые для местных крестьян годы. Правда, вместо соломенной крыше сделают тростниковую: жизнь не стоит на месте, и тех сортов зерновых, от которых соломой крыши крыли, давно уже нет, в результате селекции хлеба нынче, в основном, низкорослые.

FOTO: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Почему именно времена барщины остались в народной памяти как самые тяжелые и бепросветные годы, журналистам рассказала Вия Стикане, зам. директора Турайдского музея по науке.

Освободить-то видземских крестьян в 1819 году - освободили... Но без земли и средств к существованию, так что жизнь их легче не стала.

Много лет музейщики с помощью специалистов историков занимались подробностями крестьянской жизни - с 1819 года и вплоть до аграрной реформы 1920-ого. Итогом станет экспозиция «Барщинник, хозяин, гражданин».

FOTO: Татьяна Одыня/Русский TVNET

Кстати, часть экспозиции уже готова - по выставке с лаконичным названием «Гражданин» мы с колегами тоже прошли со знающим специалистом. Посвящена экспозиция в «новом» доме управляющего усадьбой предстоящему 100-летию Латвии - и годам, непостредственно предшествующим образованию государства.

Ваш маленький друг Давид

FOTO: Русский TVNET

Еще одна новинка сезона - книжка на русском языке для самых маленьких посетителей музея-заповедника, которым от 3-х до 7-ми лет. Называется она «Рассказы и игры Давида из Турайдского замка».

Книжка - умная, потому что познавательная. И при том интересная, потому что под обложкой ее множество игр - и раскраски, и игры-конструкторы, предлагающие малышам помочь «достроить замок».

Проявив инициативу, перевела книжку на русский язык Виктория Коллегова. Кстати, она же несколько лет назад переводила на русский и обстоятельный, подробный и хорошо иллюстрированный путеводитель по музею-заповеднику, который и сегодня продается в музейном магазинчике. Ведь как и все большие музеи, Турайда стремится подольше задержать у себя посетителей. Даже если приезжать в музей каждую осень, здесь найдется для вас что-то новенькое, и прежде еще не знакомое.