РД призывают «раскроить» улицу Бривибас: места хватит всем!

На портале общественных инициатив manabalss.lv появилось предложение организовать на улице Бривибас вело- и полосу общественного транспорта. По мнению авторов идеи улица достаточно широка, чтобы на ней хватило места всем. Однако департамент сообщения считает, что реализовать задуманное можно лишь частично, сообщает программа Латвийского радио 4 «Домская площадь».

Бривибас — главная улица столицы протяженностью 12 километров. В этом году и в прошлом здесь велись масштабные ремонтные работы, что вызывало недовольство горожан. Люди жаловалась на постоянные пробки и настоятельно просили ученых изобрести телепортацию. Сейчас ремонтные работы позади, однако по мнению участников объединения «Город для людей» движение транспорта по главной улице столицы далеко от идеального.

«Личный транспорт создает пробки, в которых потом сидят тысячи людей. По данным Rīgas Satiksme, по Бривибас каждый день на общественном транспорте перемещается более 100 000 людей.

Эта цифра могла бы быть больше, если бы автобусы и троллейбусы не стояли в пробках»,

— рассказывает представитель объединения Марис Йоновс.

Участники объединения «Город для людей» опубликовали на портале manabalss.lv предложение организовать на улице Бривибас вело- и полосу общественнного транспорта. Улица достаточно широка, чтобы без ущерба для автотранспорта организовать две велополосы — по одной в каждом направлении.

«Большая часть улицы уже сейчас достаточно широка, чтобы немножко перекрасить линии. Одна полоса остается для частного транспорта, одна отдана автобусам и такси.

Еще остается место для велополосы, чтобы велосипеды не ездили по тротуарам», — говорит Йоновс.

Под инициативой уже подписалось 1 700 человек. Нужно еще 300, чтобы авторы идеи направились с ней в Рижскую думу. Однако в департаменте сообщения самоуправления уже сейчас говорят, что велополоса на главной улице страны невозможна.

«Если мы здесь организуем велополосу, то создадим помехи для движения общественного и другого транспорта на узких участках дороги. Плюс к этому дополнительную нагрузку на себе будут испытывать находящиеся по близости улицы. Мы бы хотели отметить, что нагрузка на улицу Бривибас уменьшится после появления окружной дороги вокруг центра города. Ее мы начнем строить уже в следующем году», — рассказали в департаменте.

Йоновс отмечает, что еще три года назад был разработан проект улицы Бривибас. По проекту здесь должны были появиться и велодорожка, и полоса общественного транспорта. В департаменте сообщения отмечают, что разговоры о последней ведутся.

«Нет смысла внедрять полосу общественного транспорта сейчас, так как в следующем году ремонтные работы продолжатся.

Будут менять покрытие на участке от улицы Бруниниеку до Воздушного моста. Какое решение организации сообщения будет разработано после полного завершения ремонта улицы, покажет время», — заключили в Рижской думе.

По подсчетам инициаторов около 80% людей по улице Бривибас передвигаются на общественном транспорте, на велосипеде или пешком. Но пока здесь все оборудовано только для удобства перемещения на частном транспорте. Однако автомобилисты составляют лишь 20% от общего числа участников движения.