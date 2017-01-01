Калниньш: учения «Запад» были ориентированы на аргессивность, а не на оборону

Сценарий российско-белорусских учений «Запад» был ориентирован на агрессивность, а не на оборону, заявил в передаче ЛТВ «Утренняя панорама» командующий Национальными вооруженными силами (НВС) Леонид Калниньш.

Он признал, что учения проходили так, как было предусмотрено. Россия достаточно близко к границам стран Балтии тренировала крупные военные силы, в реальном времени и пространстве тренировала их мобильность.

Калниньш добавил, что основные выводы об учениях еще впереди.

Активный этап учений «Запад 2017» проходил с 14 по 20 сентября.