В лотерее «SuperBingo» выиграны 161 208 евро; победитель не объявился

В конце прошлой недели в шестой раз в этом году был выигран «SuperBingo» - главный денежный приз лотереи, на этот раз в размере 161 208,89 евро.

14 октября во время телевизионного розыгрыша «SuperBingo» пока что неустановленный игрок выиграл денежный приз «SuperBingo» в размере 161 208,89 евро. Счастливая квитанция с одним вариантом игры на сумму 1,5 евро была приобретена на автозаправочной станции «Virši-A» в Алуксне, по адресу ул. Ригас, 11.

Это уже шестой случай в этом году, когда был выигран «SuperBingo». Судя по всему, и в этот раз приз отправится жителю Видземе - как и четыре из пяти раз ранее. В январе выигрыш составил 240 138 евро, в начале июля - 196 808 евро. В конце июля мать четырех детей из Талсинского края выиграла 158 672 евро. Однако в конце августа и в середине сентября выигрыши размером 162 663 и 161 060 евро снова достались жителям Видземе.