Школьников приглашают на Адажскую военную базу. Посмотреть на группу НАТО

Национальные вооруженные силы (НВС) 9 ноября приглашают школьников на Адажскую военную базу, чтобы познакомиться с дислоцированными там подразделениями, в том числе боевой группой НАТО в Латвии, и их задачами, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.
Школьники смогут встретиться с военнослужащими, осмотреть военную технику, казармы и капеллу.
Подавать заявки можно до 3 ноября на электронный адрес «lelde.veide@mil.lv», указав имя, фамилию, персональный код и телефон учителя, а также данные школьников.