Школьников приглашают на Адажскую военную базу. Посмотреть на группу НАТО

Национальные вооруженные силы (НВС) 9 ноября приглашают школьников на Адажскую военную базу, чтобы познакомиться с дислоцированными там подразделениями, в том числе боевой группой НАТО в Латвии, и их задачами, сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.