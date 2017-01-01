С 16 по 27 октября в территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море проводятся военные учения «Flotex 2017», в которых участвуют морские и воздушные силы Национальных вооруженных сил (НВС), Государственная погранохрана, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.