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В Балтийском море проводятся военные учения «Flotex 2017»

LETA
Иллюстративное фото | Фото: Evija Trifanova / LETA

С 16 по 27 октября в территориальных водах и эксклюзивной экономической зоне Латвии в Балтийском море проводятся военные учения «Flotex 2017», в которых участвуют морские и воздушные силы Национальных вооруженных сил (НВС), Государственная погранохрана, Государственная пожарно-спасательная служба (ГПСС), сообщили агентству ЛЕТА в Министерстве обороны.

В учениях участвуют также резервисты НВС.

Цель учений - отработка и тестирование способности морских сил выполнять задачи планов обороны, усовершенствование совместимости ресурсов участвующих в учениях подразделений и их взаимодействия.

В трехфазных учениях «Flotex 2017» участвуют все подразделения морских сил НВС.

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