Минздрав созывает рабочую группу для обсуждения вопроса зарплат медиков

Министерство здравоохранения, откликнувшись на призыв Латвийского профсоюза работников здравоохранения и социального ухода (ЛПРЗСУ), созвал заседание рабочей группы для обсуждения вопроса зарплат медиков.

Как сообщил агентству ЛЕТА председатель ЛПРЗСУ Валдис Керис, на переговорах профсоюз хочет уточнить, какими будут самые низкие зарплаты работников здравоохранения, поскольку пока речь идет только о средней зарплате.

Важно понять также, что в следующем году будет с доплатами, как будет обеспечено повышение зарплат,

добавил он.

Заседание рабочей группы состоится в пятницу, 20 октября, в 11.00 в Минздраве.

Как сообщалось, в начале октября ЛПРЗСУ призвал Министерство здравоохранения незамедлительно созвать рабочую группу, чтобы договориться о повышении оплаты труда работникам отрасли.

В середине августа подсовет Национального совета по трехстороннему сотрудничеству по здравоохранению решил возобновить работу рабочей группы Минздрава по вопросам оплаты труда лечебного персонала, однако Минздрав до сих пор этого не сделал.

По информации Минздрава, в следующем году зарплаты работающих в больницах врачей и функциональных специалистов повысятся примерно на 80% - с 859 евро до 1547 евро в месяц.

Существенно - на 73% - повысятся также зарплаты лечебного и ухаживающего за пациентами персонала больниц,

а также ассистентов функциональных специалистов. В 2018 году они будут получать вместо нынешних 537 евро 929 евро в месяц. Зарплата больничного персонала поддержки вырастет на 55% - с 400 до 621 евро в месяц.

В амбулаторном здравоохранении зарплаты повысятся меньше: врачей и функциональных специалистов - на 31%, лечебного и ухаживающего за пациентами персонала и ассистентов функциональных специалистов - на 26%, персонала поддержки - на 13%.