Рижские ночные приюты готовы принять около 1000 человек

Рижские городские ночные приюты готовы при необходимости принять около 1000 человек, сообщил агентству ЛETA представитель департамента благосостояния Рижской думы Алдис Страпцанс.

На территории Риги расположено семь приютов, два из них принадлежат самоуправлению. Как только спрос на услуги муниципальных приютов начинает превышать их предложение, гордума заключает договоры с организациями, например, с Латвийским Красным Крестом, в ведении которого в Риге находятся пять приютов.

«Таким образом мы можем обеспечить приют почти 1000 человек», - пояснил Страпцанс. Наряду с кровом над головой посетителям приютов обеспечиваются также услуги врача, суповой кухни, душ, консультации психолога и другие необходимые социальные услуги.

В этом году на содержание приютов в бюджете самоуправления выделено 1,12 млн евро и дополнительно 954 тыс. евро на заключение договоров с организациями, помогающими обеспечить работу приютов в случае их переполнения.

В последние годы спрос на услуги приютов снижается, но он напрямую зависит от погодных условий. Больше всего приюты заполнены в январе и феврале.

В начале октября в рижских приютах находились 383 человека, сейчас их число увеличилось до 480. В октябре прошлого года услугами приютов воспользовались 605 человек.