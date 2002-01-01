Русский язык и школьная реформа: чего хотят участники протестов?

Митинг в защиту русских школ в Риге проходил под окнами министерства образования и науки. Митинговые страсти кипели по всем правилам - с эмоциями людей, обиженных властью, с речами политиков, у которых выборы всего через год, с плакатами, явно написанными рукой профессиналов... Звучала и подзабытая песня про «черного Карлиса», и стихи пролетарского поэта Максима Горького.

По разным оценкам, под окнами министерства образования и науки в понедельник, 23 октября собралось от 200 до 500 человек. Во всяком случае, всем протестующим на пятачке у военного музея места не хватило и многие стояли на тротуарах под стенами главного здания министерства. Движения не перекрывали, так что полиция вежливо просила освободить дорогу для движения транспорта.

Школьников на митинге почти не было, преобладали люди взрослые... и даже очень взрослые, среднего возраста и пожилые. Так что «революции школьников» на сей раз не произошло.

Собралось немало журналистов. Гнев народа выражался мирно: дружно скандировали лозунги-«кричалки», технично подсказанные толпе, да слушали речи ораторов - инициатора проведения митинга Деги Караева, депутатов латвийского Сейма и Европарламента, и менее известных организаторов «Штаба 21», созданного совместными усилиями и при участии Русского союза Латвии.

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Побывав в месте событий русский TVNET послушал ораторов и поговорил с несколькими участниками митинга и узнал кое-что совершенно невероятное. Например, о новейших открытиях в области науки генетики, у которой, как выяснилось, есть свои «аргументы» против «изгнания русского языка из нашей школы».

Да, да - это не анекдот! Но об «открытиях» генетики позже.

Чего хотят люди, которые пришли на митинг? Каких конкретных результатов хотят добиться на сей раз защитники русских школ?

Лозунги, начертанные на плакатах, и речи выступавших у микрофона ораторов выражают позицию немалой части латвийского общества достаточно четко. Идея перехода в ближайшие два-три года к преподаванию в старших классах только и исключительно на латышском языке для многих неприемлема.

Лозунги «Руки прочь от русской школы!» и «Хочу учиться на русском языке», начертанные на вполне профессиональных по исполнению плакатах, соседствовали с прямыми обращениями в адрес министра Карлиса Шадурскиса. От вполне нейтральных («Карлис, хочешь обвинить нам войну? Прежде подумай!») - до почти оскорбительных («Карлис, не шадурь! Шадурка лопенет!»).

Многие стояли с листками « Я есмь Латвия», желая напомнить, что они тоже - часть народа Латвии.

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

- Латвия - это не только министр Шадурскис, это и каждый из нас, это наши дети и наши родители, наши мысли и наши дела. Это наши налоги.

Это депутат Европарламента Андрей Мамыкин разъясняет значение написанного, призывая помахать министру своими паспортами, напомнив, что здесь собравшиеся здесь люди тоже представляют налогоплательщиков, и на их налоги министрество живет. Вслед за Татьяной Жданок обещает и новые акции в Страсбурге и Брюсселе, и европейский сбор подписей, который русских Латвии защитят.

Депутат Европарламента Татьяна Жданок, в свою очередь, была очень обеспокоена тем, что дети, учась на латышском языке в школе, не смогут... понимать русской поэзии, ведь их родной язык, русский, станет для них уже... не совсем родным.

Толпа скандирует «Русский - родной, латышский - второй». Вообще-то, во времена моего детства любовь к поэзии прививала мама, читавшая нам сказки на ночь. Неужто детям больше не читают сказок дома?.. В наших семьях читают - кто-то Пушкина, кто-то - про Гарри Поттера.

А помощник Татьяны Аркадьевны Юрий Петропавловский так вообще говорит о школьной реформе, как... языковом изнасиловании. Да уж!.. Ради красного словца, чего только не скажешь!.. Кстати, слова «геноцид» и даже «Холокост» на плакатах встречаются тоже. Понимают ли те, кто держит в руках плакаты смысл этих слов?.. Не факт. Но и среди русских Латвии имеются свои радикалы.

...В задних рядах многих ораторов почти не слышно, хоть и говорятся речи в микрофон. Увы, дефекты речи и проблемы с дикцией политиков не делают популярнее... Зато между «кричалками» на периферии толпы возникают свои разговорчики.

Люди волнуются, что не видно среди участников митинга мэра Риги Нила Ушакова («Неужто не придет?») Гадают, будет ли выступать прогуливающийся вокруг политический скандалист Владимр Линдерман (Он, кстати, не выступал, нет... Зачем же лить воду на мельницу конкурентов!?.).

FOTO: Янис Шкапарс/TVNET

Невольно слышу разговор соседей. Люди в расцвете лет, вполне благополучные внешне, рассказывают друг другу ... о недавнем открытии, якобы сделанном недавно учеными. Вы не поверите, читатель (да и я не верю!), но передают из уст в уста друг другу участницы митинга, что ... гены всех людей, живущих на земле, между собой общаются, да еще притом... разговаривают исключительно на русском языке!..

Чего только не узнаешь, общаясь с людьми! В полном потрясении, стараюсь не впасть в ступор от столь замечательной сенсации. Спрашиваю у женщин, стоящих рядом со мной в толпе:

- Почему Вы пришли на митинг? Вы считаете, что в Латвии должно сохраниться оплаченное государством образование на русском языке?

-

Я считаю, что образование должно быть на том языке, на котором говорят в семье, который много поколений семьи используют. И я считаю, что русский язык нельзя сбрасывать со счетов! И образование должно быть на русском языке.

- Но будут ли дети, учившиеся на русском, в будущем достаточно конкурентоспособны?

- Нормально все будет, кто хочет поступить - тот учит латышский прекрасно. Латышский никто не запрещает учить!.. А уж если посмотреть на это все объективно, посмотреть, какое количество вузов обучает потом детей на латышском языке и на русском языке...

В нашей стране огромная невостребованность выпускников вузов, учившихся на латышском. И они потом вынуждены переучиваться, учить английский, учить русский, уезжать в поисках работы...

Какой смысл, отучившись, оставаться в стране и не иметь работы?.. И почему мы, являясь налогоплательщиками, должны быть ущемлены здесь в своих правах? Мы хотим, чтобы дети учились на русском языке.

Знакомимся. Татьяна Лазовская - мама взрослого сына, который живет и работает в США. Смогут ли внуки учиться в Латвии на русском? Это для моей собеседницы важный и больной вопрос.

... Тем временем, митинг плавно переходит в концерт. Воодушевлению присутствующих очень способствует декламация стихов в исполнении профессионального чтеца. Под звуки горьковского «Буревестник» все подходит к концу. «Путь сильнее грянет буря...» - раздается под окнами министерства образования и науки.

К этом ли стремился инициатор проведения митинга протеста Дэги Караев, организовавший митинг совместно с Русским союзом Латвии и другими активистами. Русский TVNET задал и ему несколько вопросов. Но об это - в наших следующих публикациях.

... Пока же вспомню собственное интервью с министром образования и науки, разговор был года полтора назад и, разумеется, касался он в том числе волнений и опасений русской части общества по поводу планов реформ в школе: действительно ли русский школы собираются вскоре закрыть?..

Вот что сказал по этому поводу министр в интервью русскому TVNET в мае прошлого года:

" Вопрос можно решать профессионально, а можно - политически. А можно... вообще не решать вопрос, а строить политическую карьеру, поднимая ажиотаж.

Но в образовании это – не годится. Образование это такая сфера, которую родители детей чрезвычайно чувствительно воспринимают. Понятно, что каждого заботит качество образования детей. Качество образования очень заботит и меня.

И если мы говорим о русских школах, то заботит не только знание латышского языка. Меня очень заботит знание математики, меня очень заботит знание истории, знание родного языка, и физика, химия, биология – абсолютно все предметы.

Вот что я наблюдаю все время, работая параллельно преподавателем в Рижском техническом университете... У лучших студентов я часто не вижу вообще никакой разницы, никакого акцента, по которому можно определить – это латышский ребенок или русский ребенок. Потому что если в школе действительно соблюдается языковая пропорция и качество преподавания предметов, тогда уже малыши осваивают язык и с ним потом нет никаких проблем. Но часто я чувствую и то, что если выпускники школ нацменьшинств не «вложились» в знание математики, то и в знание языка они тоже не «вложились». Вижу очень большую корреляцию между знанием математики и владением языком. И из этого я делаю вывод, что закон – хорош, и что вопрос в качестве школы ".

Кстати, реформу образования, предпринятую в 2002 - 2004 - в его первый министерский срок - Карлис Шадурскис тогда определил как удавшуюся, ведь достигнут реальный результат. И подтвердил, что билингвальная система уже очень хорошо себя показала.

О том, что думают о протестах другие участники митинга - читайте далее на русском TVNET.