Один из городов стран Балтии назвали самым лучшим местом для туризма

Влиятельное издательство путеводителей «Lonely Planet» назвало Таллинн лучшим для туристов по соотношению цены и качества городом и рекомендовало обязательно посетить его в 2018 году. Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии Таллинна.

Издательство ежегодно проводит кампанию «Лучший для туризма», привлекая внимание к наиболее интересным объектам. Конкурс проводится по разным категориям. Таллинн удостоен титула победителя в категории городов.

Как отметила вице-мэр Таллинна Эха Вырк, 97% посетивших нашу столицу иностранных туристов рекомендуют своим друзьям, знакомым и родственникам побывать здесь. В 2016 году иностранцы нанесли в Таллинн 4,3 миллиона визитов, причем половина из них проходила с ночевкой в гостиницах. Город готов к приему и большего числа гостей.

Издательство определяет рейтинги в основном по обратной связи, т.е. отзывам побывавших в этом месте людей. Козырными картами Таллинна стали теплые белые ночи летом, живописный Старый город с ресторанами по доступным ценам, другие своеобразные районы города - от Кадриорга до Каламая, а также небольшие расстояния, что позволяет многое обойти пешком.

Город дает возможность прочувствовать не только средневековье, но и недавнюю свою историю и историю всей Эстонии, отмечает Lonely Planet.