Маршрут на выходные: дворцовые тайны, кофе из желудей и чай по-русски

Задувает на дворе уже конкретно, по-ноябрьски. Так что если уж и ехать куда-то в выходные дни, так туда, где и тепло,и свтело, и празднично и ... вкусно. В последние выходные октября таких мест оказалось на удивление много. В Яунмокском замке -торжества в честь Джорджа Армитстеда, в Дурбском дворце - ночь дворцовых тайн и легенд, а в Кандаве - ежегодный праздник кофе и чая.

У школьников еще каникулы, так что выходные начинаются с пятницы. Если рабочий график позволяет провести этот день с детьми, смело отправляйтесь в Яунмокский замок.

Торжества в честь лучшего рижского мэра всех времен Джорджа Армитстеда как раз в пятницу переместятся из Риги во дворец, будет интересно.

Ведь 170-летний юбилей рижского городского головы праздуют с размахом, а Яунмокский дворец, построенный по его заказу, воссоздает атмосферу начала ХХ века.

В пятницу же постарайтесь лекцию в «Рижской бирже», она последняя в лекционной программе выставки «Золотая классика русского искусства. XIX век» - 27 октября в 18.00 ее прочтет куратор коллекции фарфора и прекрасный знаток традиций и технологий производства Байба Убурге. И не забудьте: выставку шедевров русского искусства продлили до 5 ноября, на нее еще можно успеть.

Выставка в "Рижской бирже"

Яунмокский замок: возвращение в Серебряный век

FOTO: Пресс-фото, Яунмокский дворец

В пятницу, 27 октября, торжества в честь Джорджа Армитстеда в Яунмокском дворце начнутся в 14.00. В Белом зале пройдет презентация книги, посвященной человеку, жизнь которого давно стала легендой. Ведь это

в годы его руководства городом Рига в короткий срок превратилась в один из красивейших городов Европы. Участие в торжествах примут и правнуки рижского городского головы - Родни Рэдклиф и Хилдегарда Фелдт, специально приехавшие из Великобритании и Канады.

Сайт Яунмокского дворца

По залам дворца будут прогуливаться дамы в старинных платьях, соответствующих модам начала ХХ века. В Яунмокском замке воссоздана атмосфера времени, когда архитектором Вильгельмом Бокслафом по заказу Джорджа Армитстеда был этот красивейший построен дворец. Кстати, один из этажей его занимает Музей леса, детям там будет особенно интересно.

Можно прогуляться по парку - он невелик, но старые липовые аллеи и осенью, и даже зимой прекрасны. А на окрестностные поля открывается прекрасный вид с высокой дворцовой башни.

Вечером программа юбилея продолжится в колонном зале. В 18.00 начнется концерт с участием солистов нашей Оперы. Билеты можно купить прямо в Яунмокском замке.

Дурбе: дворцовые тайны, легенды и арии

FOTO: Пресс-фото, Дурбский дворец

Ночь легенд в субботу, 28 октября, пройдет в Тукумсе, во дворце Дурбе. Слышали, может быть, байку про народного поэта Райниса, который, вернувшись в Латвию, мечтал о маленьком-маленьком домике на берегу реки. Вот ему и подарили... Дурбской дворец. Если бывали в Тукумсе, наверняка доехали и до красавца-дворца, жемчужины классицизма, величественного на высоченном холме.

О дворце Дурбе

Скромный человек был великий Райнис - от щедрого подарка народа он отказался, передав право пользования дворца профсоюзу учителей. Но сейчас в Дурбе восстановлены не только интерьеры времен владельцев-баронов, но и комната Райниса. Все здесь очень стильно! И вообще история дворца полна всяческих легенд, загадок, и тайн, которые по сей день не разгаданы. Разумеется, во дворце имеется и собственное привидение.

Ночь легенд называется «Тайны Дурбского дворца» и проводится совместно с Латвийской ассоциацией дворцов и усадеб. Программа субботнего вечера начнется в 18.00 и продлится до 22.00. Обещают рассказы знатоков о местных легендах, урок старинных танцев.

И... секреты чтения. Правда, читать предстоит книги со старинным шрифтом, с которыми сегодняшним школьникам самим не разобраться. В 21.00 начнется концерт, прозвучат арии из оперетт и современных мюзиклов.

Кандава: желудевый кофе и чайные церемонии

FOTO: Эвия Трифанова/LETA

Праздник кофе и чая в Кандаве не вчера придумали, проходит он каждую осень и нынче состоится уже в восьмой раз. Кстати,

в осеннюю Кандаву как-то на выставке главной нашей туристической выставке «Балттур» так и заманивали, предлагая отведать кофе, в вашем смолотого на ручной мельнице из самых обычных ...желудей.

Ничего, напиток наших пра-пра-прабабушек оригинален на вкус, пить можно.

Программа праздника в Кандаве обширная - даже, можно сказать, необъятная. Будет дегустации разных сортов кофе, приготовленных всеми возможными способами. И целая программа детских игр и состязаний, и встречи с местными ремесленниками, и «бои» кондитеров - чьи лакомства лучше?

Полностью программа есть на сайте города Кандавы. Так что обратим внимание всего лишь на один ее пункт. В 11.00 в большом зале местного ДК выступит фольклорный коллектив «Славяночки» - в программе и песни-частушки, и демонстрация чайных кукол и собственно чайная церемония. Славянская, разумеется.

Программа праздника чая и кофе