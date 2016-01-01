В зимний сезон из аэропорта «Рига» можно вылететь по 74 направлениям

В зимний сезон из международного аэропорта «Рига» будут выполняться полеты в 74 пункта назначения, сообщили агентству ЛETA его представители.

В том числе аэропорт предлагает три новых пункта назначения: Абу- Даби (ОАЭ), Мальта и Эйлат (Израиль).

Полеты в Абу-Даби четыре раза в неделю предлагает авиакомпания «airBaltic» в сотрудничестве с «Etihad Airways», на Мальту дважды в неделю - ирландская авиакомпания-дискаунтер «Ryanair», в Эйлат два раза в неделю - венгерская «Wizzair».

«airBaltic» в зимний сезон продолжит выполнять внутренние рейсы между Ригой и Лиепаей, а также полеты в Женеву, Тампере и Гетеборг, на горнолыжные курорты в Зальцбург, Верону и Попрад (Высокие Татры).

В зимний сезон «airBaltic» увеличила количество полетов из Риги в Лондон, Гамбург, Прагу и Варшаву.

Раз в неделю «Uzbekistan Airways» продолжит выполнять полеты из Риги в Нью-Йорк, а также прямые полеты в Ташкент.

Полеты из аэропорта «Рига» в зимний сезон выполняют 16 авиакомпаний: «airBaltic», «Ryanair», «WizzAir», «Aeroflot», «SAS», «Finnair», «Norwegian Air Shuttle», «Lufthansa», «LOT Polish Airlines», «Utair», «Turkish Airlines», «Ukraine International Airlines», «RusLine», «Uzbekistan Airways», «Belavia», «Ellinair» и «Smartlynx Airlines».

По последним оперативным данным, с начала года до 23 октября в международном аэропорту «Рига» было обслужено свыше 5 млн пассажиров - на 11,8% больше, чем за тот же период в 2016 году.

Расписание полетов зимнего сезона вступит в силу в воскресенье, с переходом на зимнее время.

Международный аэропорт «Рига» - крупнейший узел авиасообщения в странах Балтии. В 2016 году он обслужил более 5,4 млн пассажиров - почти 45% общего числа пассажиров в странах Балтии.