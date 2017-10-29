Стихия в Лиепае: Ветер ломает деревья и переворачивает мусорники

В воскресенье вечером в Лиепае и окрестностях усилился ветер, порывы северного, севро-восточного ветра достигали 20-22 м/с, а самые сильные порывы ветра зарегистрированы около 5 утра - 25 м/с, а в порту - 27 м/с. В понедельник, 30 октября, к обеду ветер достиг 29,6 метров в секунду.

Порывы ветра в Лиепае ломали даже деревья, вывески и дорожные знаки.

#liepaja A post shared by Inese Sebre (@nise730) on Oct 30, 2017 at 3:03am PDT

Например, в Парке Райниса ветер повалил несколько деревьев. А на ул. Сиена

поваленная ветром липа частично завалилась на кафе, которое находится на первом этаже пятиэтажного жилого дома.

Liepājā vējains! liepajabeach #liepaja A post shared by RedSunBuffetOfficial (@redsunbuffet) on Oct 30, 2017 at 4:13am PDT

vējš, lietus, saule, krusa. tajā visā divi samirkuši ekskursanti uz velosipēdiem ķer šļakatas #karosta #oranžaisbrīdinājums #liepāja #velo #vējš A post shared by Edgars (@edgahari) on Oct 29, 2017 at 2:54pm PDT

А на ул. Сатиксмес, у станции техосмотра ООО «Scantest» поломана вывеска, еще у некоторых автосалонов повалены рекламные стенды.

Как отмечает Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии, средняя скорость ветра на западном побережье Курземе утром 30 октября составила 15 метров в секунду. В других прибрежных районах сила ветра составляет 12-18 метров в секунду.

Liepājai pat vējš ir pa traku... #Liepaja #vējš #jūra #LiepājasPludmale #sea🌊 #wind #beach A post shared by Inga (@mrs.ingaa) on Oct 30, 2017 at 12:21am PDT

С утра облачно, в западных районах местами с прояснениями. Почти повсеместно дождь, в ряде краев переходящий в мокрый снег и град. Температура воздуха +1..+4 градуса, на Курземском взморье - до +5 градусов.