На «Manabalss.lv» собирают подписи в защиту обучения на русском

На портале общественных инициатив «Manabalss.lv» начат сбор подписей за сохранение билингвального образования в нашей стране - то есть за сохранение обучения в государственных и муниципальных образовательных учреждениях на русском языке.

Автор инициативы Денис Бартецкий заявляет:

"Уважаемые жители Латвии, призываю вас поставить свою подпись под инициативой за сохранение билингвального образования.

Выступим против намерения Министерства образования и науки перевести все средние школы национальных меньшинств на латышский язык обучения. Ведь если планы главы министерства образования Карлиса Шадурскиса воплотятся в жизнь, мы рискуем причинить непоправимый вред самому образованию. Образованию наших детей. Нашим детям. Своим. Родным детям. Предполагаю, что им будет сложнее осваивать материал, их знания по сравнению с латышскими школьниками, которые будут обучаться на родном языке, могут ухудшиться. Ведь постигать азы, например, той же химии или физики на неродном языке сложнее. Также совершенно непонятно, как и кто будут русскому ребёнку объяснять на латышском языке грамматику английского.

У министерства образования и конкретно у Карлиса Шадурскиса нет до сих пор чёткого плана этой реформы, который бы был озвучен общественности, нет человеческих ресурсов. Даже латвийский глава государства Раймондс Вейонис признаёт, что если ввести реформу немедленно, могут возникнуть проблемы с подготовленностью учителей. Зато у нас с вами есть чёткое понимание, что вопросы языка постоянно всплывают аккурат незадолго до выборов. Не позволим, чтобы наши дети были разменной монетой в руках политиков!".

Отметим, что на момент написания материала проголосовало 7087 человек.

Напомним, что наш портал сообщал о сборе подписей под призывом «за искоренение билингвального образования».

Автором инициативы является Карлис Мартинсонс, который считает, что билингвальная система образования вносит раскол в общество и создает проблемы с коммуникацией в государстве. По его мнению, ни одно государство из своего бюджета не должно содержать учреждения образования, в которых обучение и общение происходит не на том языке, который предписан конституцией.

Мартинсонс предлагает установить приемлемый переходный период, в течение которого все государственные и муниципальные образовательные учреждения - детские сады, начальные, основные и средние школы - перейдут на латышский язык, кроме занятий по изучению иностранных языков.

На частные детские сады и школы данная инициатива не распространяется.